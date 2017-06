Kunst und Künstler hautnah

In 43 Ateliers der Holsteinischen Schweiz öffneten sich am Wochenende die Türen für Kunstinteressierte. An vielen Orten schauten Interessierte nicht nur den Schaffenden über die Schulter, sondern konnten selbst kreativ werden.

Im „Atelier 3“ von Margrit Niemann ist schon vor dem Mittag einiges los. Ihre Gäste genießen Kaffee und selbst gebackene Waffeln an den Tischen vor dem kleinen Stadthäuschen gegenüber der Michaelis-Kirche. Dort findet gerade das Lutherfest mit Markttreiben statt. „Gestern hatte ich kaum jemanden hier. Wegen der Dreharbeiten haben sie niemanden durchgelassen.“, berichtet die Künstlerin vom Vortag. Direkt neben ihrem kleinen Wohnatelier hat das ZDF für die Fortsetzung des Krimis „Tod eines Mädchens“ eine Buchhandlung eingerichtet und den Straßenzug gesperrt.

Auch der überdimensionale gelbe Buntstift, der den Weg zum Atelier weißt, wenn kein roter Stuhl als Kennzeichen vor der Tür steht, musste abgehängt werden. Am Sonntag ist Niemanns ehemalige Arbeitskollegin Annedore Grabowski gekommen und lässt sich den Umgang mit Wachsmalstiften und Reisebügeleisen zeigen. Bei der Enkaustik wird Wachs auf das möglichst glatte Papier aufgetragen. Hier können selbst Anfänger wie Finja und ihre Mutter Ulrike schnelle Erfolge erzielen. Die Technik eignet sich neben der bildlichen Darstellung auch für das abstrakte Spiel mit Farben und Formen. Margrit Niemann nutzt die Zeitungen, auf denen sie das Bügeleisen zwischendurch abstreift auch als Grundlage für ihre Acrylbilder. Noch bis zum 30. Juni stellt sie unter der Überschrift „Vielfalt“ im Lütjenburger Rathaus aus.

„Ich male, gestalte, was mich bewegt.“, sagt Renate Brinckmann über sich und ihre Werke. Sie hat ihr Atelier im denkmalgeschützten Torhaus von Gut Neuhaus am Selenter See. Eines ihrer Werke zierte auch an prominenter Stelle den diesjährigen Flyer der „Atelier Tage“. Im ersten Stock des Backsteinbaus sieht es aus wie man sich die Wirkungsstätte eines Künstlers vorstellt. Die Dielen sind übersät mit Farbklecksen und überall stehen Bilder – mal fertig, mal noch im Entstehungsprozess. Wiebke und Carsten Glüsing aus Bendfeld sind mit den Rädern gekommen und probieren Ei-Tempera-Malen aus. Aus einer Emulsion bestehend aus Eiern, Leinöl und Dammarfirnis mischen sie aus Farbpulver die Tempera-Farben selbst an. Als Leinwand dienen an dem Tag einfache Pappteller, auf denen jeder seine ersten Schritte mit dem Pinsel mit nach Hause nehmen kann. Wiebke Glüsing hat zuvor ihre Adresse hinterlassen. Sie möchte ihrer Tochter, die einmal Kunst studieren wollte, einen Wochenende-Workshop bei Renate Brinckmann vermitteln, die maximal fünf Teilnehmer auch während eines Aufenthalts in Südfrankreich auf den ersten Schritten zum Malen begleitet.

Nur ein paar Kilometer weiter findet sich der „Giekauer Apfelgarten“ in dem die Schwestern Sabine und Victoria Eschenbach leichte Keramik und Malerei unterm Apfelbaum ausstellen. Schon in Hamburg-Eimsbüttel hatten die beiden Pastoren-Töchter ein gemeinsames Geschäft für Keramik und Innenausstattung. Nun wollen sie in Sichtweite des Giekauer Kirchturms an die Erfolge anknüpfen. Sabine Eschenbach hat ihre Töpferwerkstatt im Elternhaus eingerichtet. Neben unzähligen Varianten von bunten Keramikfischen für den Garten entsteht auch Geschirr mit floraler Bemalung. Wer die Tassen und Kannen in die Hand nimmt ist erstaunt über das geringe Gewicht. Für Interessierte gibt es auch Kurse im Töpfern. Eine Projektwoche in der Schule steht kurz bevor. Bei den uralten Apfelbäumen, unter denen die Blütenmotive von Schwester Victoria Eschenbach mit ihren kräftigen Farben in der Sonne leuchten, handelt es sich um seltene alte Sorten. Daraus wird im Herbst Apfelsaft gepresst. Wenn es nach den Plänen der Schwestern geht, soll es zukünftig auch Musik und Literatur unterm Apfelbaum geben.







von Alexander Steenbeck

erstellt am 12.Jun.2017 | 10:44 Uhr