Kunst im Krankenhaus

von Michael Kuhr

25. März 2019, 18:39 Uhr

Unter dem Motto ,,Blumen sind das Lächeln der Erde“ stellen die Fotografen Maria Röhr (kl. Foto rechts) und Rüdiger Schwarz (kl. Foto) ihre Werke in Eutin aus. Es geht dabei um „Den langblättrigen Ehrenpreis“, eine Auszeichnung der Loki Schmidt-Stiftung des Jahres 2018. Die Arbeiten sind bis zum 3. Mai im Sankt-Elisabeth-Krankenhaus Eutin in einer kleinen Kunstmeile im Nordflügel (Ausgang Bismarckstraße) täglich von 8 bis 16.30 Uhr zu sehen. Die Vernissage findet dort am kommenden Freitag, 29. März, um 13.30 Uhr statt.