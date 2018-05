von Michael Kuhr

03. Mai 2018, 18:17 Uhr

„Kunst im Handwerk“ heißt eine neue Ausstellung, die vom 10. bis 13. Mai in der Dunkerschen Kate stattfindet. Sie führt täglich jeweils von 10 bis 18 Uhr sieben Kunsthandwerker zusammen. Feierliche Eröffnung ist am Mittwoch, 9. Mai, um 16 Uhr in der Dunkerschen Kate. Die Besucher erwartet Vielfältiges und Sehenswertes – unter anderem Keramikgeschirr, Handgefilztes, Kleidungsstücke und Accessoires oder Fensterbilder, Lampen, Windlichter und Glasobjekte für den Garten sowie Objekte aus Holz und Stein aber auch Bilder in Ölspachteltechnik. Musikalisch begleitet wird die Ausstellung vom Duo „Saitenwanderer“ am Sonnabend, 12. Mai, von 14 bis 17 Uhr.