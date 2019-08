Eutin : Kunden kommen trotz Baustelle in den Rosengarten

Die Bauarbeiten gehen gut voran. Fürs Stadtfest werden die Flächen hergerichtet. Bis auf Ausnahmen, sind Geschäftsleute zufrieden.

von Constanze Emde

07. August 2019, 20:26 Uhr

Eutin | Fünf Monate baut die Oldenburger Firma OTG bereits im Rosengarten: Das sogenannte Baufeld hat die Hälfte der Strecke erreicht, ein knappes Jahr liegt laut Planungen noch vor den Bauarbeitern und Anliegern. Erste Anmutungen, wie es am Ende aussehen kann, sind vor der Kanzlei vom Voßplatz aus zu sehen, dort beginnen bereits die Pflasterarbeiten der Gehwege. Wie sind die Erfahrungen der Geschäftstreibenden bisher?

Karin Struck vom gleichnamigen Modegeschäft am Rosengarten rollt ihren Kunden bis zur Baustelle den roten Teppich aus. „Ich bin wirklich zufrieden“, sagt die Geschäftsfrau. „Wir freuen uns, dass es gemacht wird und sie zügig voran kommen und vor allem, dass der Durchgangsverkehr nicht da ist“, sagt Karin Struck mit Blick zu ihrem Mann.

Beide erinnern sich noch gut an die Straßensperrung vor zehn Jahren. 2009 waren sie damals gerade neu in das heutige Geschäft am Rosengarten gezogen. Auch damals war die Straße gesperrt, wegen der Sanierung des Stadtgrabens. Heute wie damals freue sie sich, dass die Kunden die Treue halten und neue dazukommen. Umsatzeinbußen habe sie bislang glücklicherweise nicht zu beklagen.

„Die Bauarbeiter machen das aber auch wirklich toll, gehen auf Anregungen und Wünsche ein“, lobt sie. So habe sie gebeten, dass die Wegeverbindung zwischen Post und ihrem Geschäft möglichst direkt sein sollte. „Am nächsten Tag war der Durchgang entsprechend umgebaut, das ist toll und ich hatte einige Kunden im Laden, die sagten ‚wir wollten eigentlich nur zur Post‘ und dann auf uns aufmerksam geworden sind“, sagt Struck.

Auf alles andere als steigende Umsätze schaut Jonathan Pilz vom „Audic“ Hifi-Studio am Rosengarten, Ecke Wilhelm-Wisser-Platz die vergangenen Wochen. Im Schaufenster prangert für Passanten sichtbar „Baustellenausverkauf – wir schließen!“

Er habe mittlerweile einen Umsatzrückgang von 70 Prozent und könne die laufenden Kosten sowie die steigenden Werbungskosten für mehr Sichtbarkeit trotz Baustelle nicht mehr kompensieren, sagt der 31-jährige Geschäftsinhaber auf Nachfrage. Kopfhörer und besondere Schallplatten liefen gut, so Pilz, aber die Kunden seien seit der Baustelle nicht mehr bereit zu kommen, so seine Einschätzung (siehe Artikel unten).

In seinem „Fensterbrief“ moniert Pilz, dass er und die Geschäftstreibenden im Rosengarten nicht ausreichend vom Stadtmarketing unterstützt würden. „Außer beim Antrittsbesuch war keiner hier und hat sich interessiert, wie es uns geht“, sagt Pilz. Er habe angeregt, eine Stele mit den Geschäften im Rosengarten an der Kreuzung Rosengarten/ Königstraße zu platzieren, „sonst sehen die Menschen die Baustelle und gehen nicht weiter“, sagt Pilz. Die Schilder „Einkaufsstraße Am Rosengarten“ neben der Bushaltestelle in der Riemannstraße und an der Ecke Stolberg-/Schloßstraße würden von Autofahrern nicht gesehen.

Über nörgelnde Kundschaft berichtet ein Mitarbeiter des Postgeschäftes, aber da es in der Innenstadt keine weitere Post gebe, kämen sie trotzdem. Weniger Laufkundschaft habe auch Osman Telli vom Dönerladen zu beklagen, „aber das geht noch, uns wird es auch weiter geben“, sagt der Geschäftsinhaber. Alle anderen Gerüchte seien falsch. Sein Nachbar, Optikermeister Jörg Langowski von „Neuseeland“, bemerke auch, dass weniger Laufkundschaft kommt, aber ein richtiges Sommerloch, wie im vergangenen heißen Sommer, habe er in diesem Jahr gar nicht gemerkt – ebenso wenig habe er Umsatzeinbußen zu beklagen – „glücklicherweise“, schiebt er nach. Einzige Kritik, die er übt: „Würde Freitag und auch Samstag durchgearbeitet, könnte die Baustelle womöglich noch schneller fertig sein.“ Außerdem finde er es schade, dass nun für das Stadtfest extra geteert werde, weil es zusätzlich Zeit und Geld koste. Auf Nachfrage heißt es aus dem Bauamt, dass dies von Anfang an Teil der Ausschreibung war und in Absprache mit den Geschäftstreibenden vor Ort entschieden wurde. Karin Struck freut sich, die Flächen vor ihrem Geschäft zum Stadtfest nutzen zu können. „Wir sind sehr dankbar dafür, das sind zwei wichtige Tage für uns“, sagt Karin Struck.

Bei „Nachbarin“ Birgit Rath de Vogtherr vom Salon Rath ist die Freude über den Baufortschritt ebenfalls groß: „Wir freuen uns, wenn die Straße nächstes Jahr fertig ist.“ Schade sei nur, dass die Verkehrsführung immer noch für Rechts- und Linksabbieger zugelassen werde. „Auch wenn die Ampel wegkommen soll, aber dann fahren doch immer noch alle hier durch. Das wäre schade“, sagt sie. Über Kundenrückgang könne sie baustellenbedingt nicht klagen, „im Gegenteil“, aber für die Ladenfläche ihrer benachbarten Boutique suche sie derzeit einen Mieter und habe auch schon „spannende Anfragen“. „Wir wollten es damals nicht leerstehen lassen, deshalb haben wir nebenbei die Boutique gemacht, aber wenn man das ordentlich machen will, kostet es sehr viel Zeit, in der wenigen Freizeit neben meinem Salon und da möchte ich ein bisschen kürzer treten“, sagt die Friseurmeisterin.