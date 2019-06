Eutin : Kulturtafel: kostenfreier Eintritt für Geringverdiener

Die Kulturtafel Lübeck gibt Karten für Theater oder Konzert an Menschen mit wenig Einkommen kostenlos weiter – auch an Eutiner und Plöner.

von Juliane Kahlke

17. Juni 2019, 18:16 Uhr

Eutin | Kultur für Geringverdiener, das befürwortet die Eutiner Tafel und weist auf die Möglichkeit hin, sich der Kulturtafel Lübeck anzuschließen und so kostenlos eine Vorstellung der Neuen Eutiner Festspiele besuchen zu können. Monika Gertenbach und Reinhard Brüser erklären: Menschen mit geringem Einkommen in der Region melden sich bei der Kulturtafel Lübeck an, werden registriert und eines Tages benachrichtigt, dass sie Karten für eine bestimmte Veranstaltung haben können.

Um in den Genuss des Angebots zu kommen, braucht es den Nachweis der Einkommenssituation durch einen dazu berechtigten Sozialverband, wie etwa der Eutiner Tafel. Die Informationsbroschüre gibt es bei der Tafel und in Kürze auch anderen öffentlichen Einrichtungen in der Stadt.

Ursprünglich hatte Hans-Peter Klausberger angeregt, in Eutin eine Kulturtafel zu gründen. Nach einem Gespräch mit Kristina Goddemeyer, der Geschäftsführerin der Lübecker Kulturtafel, sei aber klar gewesen, dass der Aufwand in Eutin unverhältnismäßig hoch werden würde. „Irgendjemand muss das auch verlässlich und ehrenamtlich tun“, sagt Hans-Peter Klausberger. Bei der Kulturtafel Lübeck nachgefragt, war die sofort bereit, den Nutzerkreis auf Menschen aus der Region zu erweitern. Die Eutiner gaben als Gegenleistung für den Arbeitsauswand 500 Euro aus einer Spende der Rotarier an die Lübecker weiter.

Dort bietet Kristina Goddemeyer allerdings nur Karten der Neuen Eutiner Festspiele an. Sie habe nicht vor, den Kreis der Anbieter in Eutin zu erweitern. Zumindest wisse sie davon bisher nichts.

Kristina Goddemeyer gründete die Kulturtafel Lübeck im Mai 2017. Die Kulturwissenschaftlerin lernte das Modell in Hamburg kennen und schätzen. „Es bietet Win-Win-Situationen“, denn Veranstalter könnten leere Ränge füllen und Menschen ohne ausreichende Mittel kämen mal wieder in den Genuss eines schönen Erlebnisses. Die Lübeckerin ergänzt: „Wir haben bis dato über 9200 Karten an Bedürftige vermittelt.“

Der Lübecker Verein nutzt zur gerechten Verteilung der Karten ein Computerprogramm des Berliner Pendants, das dafür sorge, immer diejenigen zu berücksichtigen, die die längste Zeit keine Karten erhalten hätten.