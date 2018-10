Eutin : Kulturstiftungen bieten Soziales Jahr an

Yannick Rosenfeldt ist der erste, der ein Freiwilliges Soziales Jahr bei den Kulturstiftungen Ostholstein absolviert. Seit dem 1. September ist der Lübecker dabei.

von Juliane Kahlke

16. Oktober 2018, 15:48 Uhr

Ein Novum bei den Kulturstiftungen des Kreises Ostholstein: Die Verwaltung unter der Leitung von Anja Sierks-Pfaff hat ihren ersten Freiwilligen im Sozialen Jahr Kultur (FSJ Kultur). In diesem Fall hatten nicht die Stiftungen sich entschlossen und eine Stelle ausgeschrieben, sondern sich Yannick Rosenfeldt von sich aus beworben. Und das erfolgreich: Seit dem 1. September gehört der Lübecker für ein Jahr zum Team der Einrichtungen am Eutiner Schlossplatz. Hauptsächlich wird der 18-Jährige im Ostholstein-Museum arbeiten, der FSJler war aber schon in der Kreismusikschule und hat die Kreis- sowie die Landesbibliothek kennengelernt.

Eines habe er bereits gelernt, sagt Yannick Rosenfeldt: „Der Alltag kann auch im Büro stressig sein.“ Bis vor Kurzem sei er noch von einem relativ ruhigen Arbeitstempo, und das bis 14 Uhr, in den Verwaltungen ausgegangen.

Erstaunt habe ihn ebenso der Umfang der Arbeiten, die mit dem Aufbau einer Ausstellung zusammenhingen, sagt der junge Mann. Der direkte Kontakt zu Künstlern habe ihn sehr angesprochen.

In die Kultur- und Bildungseinrichtungen am Schlossplatz führte Yannick Rosenfeldt sein Interesse an Historie. „Ich bin geschichtsbegeistert. Aber im Unterricht haben wir nur die große Geschichte gelernt, nicht die aus der Umgebung“, erklärt er. Als Wahlpflichtfach hatte der frühere Schüler des Carl-Jacob-Burckhardt-Gymnasiums Kunst gewählt. Beide Interessen haben ihn nach Eutin geführt. „Hier sind viele verschiedene Bereiche an einem Ort. Das ist in Lübeck nicht der Fall.“ Das sei ein Pluspunkt für die Kreisstadt. Täglich fährt Yannick Rosenfeldt mit dem Zug von Lübeck nach Eutin. In den vergangenen Wochen der Streckensperrung nutzte der Lübecker die Ersatzbusse. Das habe nicht so gut geklappt. Des öfteren habe es für die Ersatzbusse Ersatz geben müssen, einmal hätten sie eine Stunde lang im Stau auf der Autobahn gestanden.

Rosenfeldt arbeitet 40 Stunden in der Woche mit, unterbrochen von vier Seminaren, einer Arbeitswoche und einzelnen Bildungstagen. Ein Projekt will er eigenständig umsetzen. Das Handballtraining hat der Oberliga-Spieler dafür an den Nagel gehängt. Dennoch fährt er an Wochenenden zu Spielen.

Anja Sierks-Pfaff will nun dauerhaft eine Stelle für Freiwillige einrichten. „Wir hatten das nie in Erwägung gezogen, weil niemand an uns herangetreten war.“