Scharbeutz : Kultursommer Lübecker Bucht startet mit Kreativ-Angeboten

Mit regionalen Künstlern im Urlaub die eigene Kreativität entdecken ist das Ziel.

01. Juli 2020, 09:55 Uhr

Scharbeutz | Die Tourismus-Agentur Lübecker Bucht (TALB) hat gemeinsam mit dem Kulturbüro Lübecker Bucht/Ostholstein unter dem Dach des „Kultursommers 2020“ ein Kreativprogramm erarbeitet. Unter der Anleitung regional ansässiger Kunst- und Kulturschaffender können Besucher hierbei an Kreativ-Workshops aus den Bereichen Fotografie, Malerei und Drucktechnik, Mode und Textil und Kunsthandwerk teilnehmen, der eigenen Kreativität Raum geben und selbst ein ganz persönliches Kunstwerk schaffen.

Kreativität ausleben

Selbst machen statt kaufen – lautet die Devise bei allen angebotenen Workshops. Zur Ferienzeit und im Urlaub kann die sonst oft knappe Freizeit dafür genutzt werden, einen Künstler der Lübecker Bucht zu besuchen und im Rahmen eines Workshops Neues kennenzulernen, Kunst aktiv und selbst zu gestalten und die eigene Kreativität auszuleben. Das Thema sowie die Dauer der Workshops variieren hierbei. Während manche Kurse ein paar Stunden dauern, erstrecken sich andere über ein bis zwei Tage. Im Bereich Fotografie zeigen – mit unterschiedlichen Motivschwerpunkten – vier verschiedene Workshops den Weg zum perfekten Foto und wie das Potenzial der eigenen Kamera ausgereizt werden kann. Die Teilnehmer erfahren, wie Fotos bewusst gestaltet werden können, wie man Bilder plant und komponiert, geeignete Motive auswählt und bildschön in Szene setzt. Wer in bunte Farbwelten eintauchen möchte, hat bei gleich zwölf verschiedenen Mal- und Druckkurse und mit unterschiedlichsten Techniken die Gelegenheit dazu. Hierbei entstehen beispielsweise in Acryl oder Kreide mal abstrakte, mal naturnahe Bilder oder auch selbstgestaltete Erinnerungspostkarten, während bei der Transferlithografie Vorlagen in einem speziellen Verfahren mit Ölfarbe in ansprechende Drucke verwandelt werden. Beim Mode- und Textil-Workshop erhalten mitgebrachte Kleidungsstücke ein kreatives Upcycling und mit neuem Design und der persönlichen Note wird hier die eigene Prêt-àporter kreiert. Wen es beim Bummel über einen Kunsthandwerkermarkt immer schon einmal reizte, selbst ein solches Kunststück zu vollbringen, der hat bei den Holz-, Bernstein- oder Goldschmiedekursen die Möglichkeit dazu. Hier entstehen unter freundlich-fachkundiger Anleitung selbstgemachte Schmuckstücke, Buttermesser, Treibholz-Collagen oder Bernstein-Handschmeichler.

Stimmen zum Programm

„In der Region leben viele Kunst- und Kulturschaffende, die tolle Angebote aus den unterschiedlichsten Bereichen bereithalten. Der Kultursommer soll sie und kreativ interessierte Urlauber zusammenbringen. Bei einer Reise Land und Leute kennenzulernen, etwas Neues und sich selbst auszuprobieren und dann noch ein selbstgemachtes Erinnerungsstück mit nach Hause zu nehmen, ist ein Angebot, das viele Gäste ansprechen wird“, ist sich André Rosinski, Vorstand der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht sicher.

Und Dietmar Baum, Leiter des Kulturbüros Lübecker Bucht/Ostholstein ergänzt: „Bereits bei mehreren Treffen mit Kunst- und Kulturschaffenden aus der Region haben wir festgestellt, welches Kreativpotenzial diese Region hat. Unser Ziel ist es, dieser regionalen Kreativität eine Bühne zu schaffen, die Akteure untereinander zu vernetzten und die Kulturlandschaft zu fördern. Der Brückenschlag zum Tourismus spielt hierbei eine maßgebliche Rolle.“

Alle Workshops – nach Themenbereichen sortiert –, eine Vorstellung der einzelnen Künstler, die die Workshops leiten, sowie den ‚Kleinen Kultur-Kalender‘ mit einer Termin- und Veranstaltungsübersicht stellt die neue Webseite der TALB dar: https://www.luebecker-buchtostsee.de/kreativprogramm