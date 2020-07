Mit knapp 100 Gästen in Strandkörben : Kulturfestival in Eutin eröffnet

Das Land bietet Kunst- und Kulturschaffenden in Corona-Zeiten mit dem Festival einen Rahmen für zusammen 90 Veranstaltungen.

von Michael Kuhr

11. Juli 2020, 00:51 Uhr

Eutin | Während die Proben am Freitagnachmittag noch von Regenschauern „überschattet“ waren, schien am Freitagabend über Eutin die Sonne, als Ministerpräsident Daniel Günther das landesweite Kulturfestival am Eutiner Schloss eröffnete – auch eine Hommage an Eutin als eines der kulturellen Zentren des Landes. Das Festival soll mit 3 Millionen Euro vom Land sowohl die Kunstschaffenden in Zeiten der Corona-Pandemie in den Vordergrund rücken, als auch ein Dank an alle Gäste des Abends sein, die in den zurückliegenden Monaten Masken genäht oder Nachbarn geholfen haben und teilweise noch immer alles geben.

Die Politik kann Künstlern keine wirkliche Perspektive bieten, aber eine Bühne. „Mir haben auch die Begegnungen mit Menschen, Freunden und der Kultur gefehlt“, räumte Ministerpräsident Daniel Günther ein: „Kultur verbindet eben.“ Die Politik habe schwierige Entscheidungen treffen müssen, ohne sich bei anderen vergewissern zu können. Fakten fehlten, es habe keine Grundlagen gegeben. „Santiano“-Frontmann Björn Both habe oft Kontakt zu Daniel Günther gesucht. So sei die Idee des Festvivals entstanden.

Björn Both sieht im Kulturfestival den „ultimative Dornröschen-Kuss“. Eine ganze Szene erwache für das Festival, das über 90 Tage als Programm an verschiedenen Orten zum Erhalt von Kunst und Kultur in Schleswig Holstein von der Bühne eines Kultur-Trucks angeboten wird. Das Hilfsprogramm finde nicht am Schreibtisch, sondern im Scheinwerferlicht der Theater, der Clubs und in aller Öffentlichkeit statt. Both: „Die Branche erwacht in ihrer gesamten Vielfalt wieder zum Leben – ein wirkliches Hilfsprogramm. „Santiano“ werde das Programm sicherlich nicht für sich in Anspruch nehmen. Es gehe um all die Kunstschaffenden, die unterm Radar stattfinden und zu denen „Santiano“ über 30 Jahre selbst gehört habe. Es gehe aber auch um all die Leute, ohne die auf, neben und hinter der Bühne einfach nichts laufen würde. Das seien oft gut ausgebildete Fachleute in einem hochtechnisierten Beruf, die seit vier Monaten keinen Job mehr haben.

Sängerin „Miu“ nachdenklich: „Wie wären wir eigentlich ohne Musik, ohne Filme, ohne Bücher durch den Lockdown gekommen? Eben! Kultur ist kein Nice-to-have, sondern findet tagtäglich bei jedem von uns statt.“ Sie sei umso trauriger, dass die Kultur seit Monaten so sehr um Anerkennung, funktionierende Unterstützung und teilweise um das blanke Überleben kämpfen müsse. Sie freue sich „von ganzem Herzen, dass das Land Schleswig-Holstein mit dem Kulturfestival SH Künstlern und Spielstättenbetreibern wieder eine Perspektive gebe.

Künstler boten gestern Abend auf dem Parkplatz am Schloss ein butnes Bühnen-Programm. Die „Schlick-Schipper“ lieferten Comedy vom Feinsten. Es gab Poetry-Slam mit Selina Seemann und Anne Marie Warburton gab mit einer Perfomance Einblicke in die freie Tanzszene.

In einer Video-Grußbotschaft schaltete sich der „Eutiner Jung’“ Wincent Weiß auf die Bühne: „Das Kulturfestival ist eine Riesenchance, die Künstler wieder ins Rampenlicht zu rücken.“ Schließlich lebten die Künstlerinnen und Künstler vom und fürs Publikum.

Danach heizten „Standfour“ ordentlich ein bevor es mit den Künstlern Volker Sponholz und Katharina Kierzek besinnlich wurde. Sie ließen sich von „Standfour“ zu Zeichnungen inspirieren. Die Dänin Lene Krämer aus Malente war mit ihrer Band auch zu Gast der Eröffnung des Kulturfestivals Schleswig-Holstein und sang mit „Feeling good“, „Blue Moon“ und „What it means to me“ aus ihrem Herzen heraus, was sie gerade bewegte. Lene Krämer ist im Land als freiberufliche Sängerin unterwegs und musste auch in der Corona-Krise pausieren.

Zum Ende der Veranstaltung, die bis nach 22 Uhr dauerte, erklärte der Regisseur Lars Jessen („Dorfpunks“) wie Regisseure, Filmemacher, Beleuchter und Kameraleute aus Schleswig-Holstein in Vorona-Zeiten zurechtkommen. Den krönenden Abschluss lieferte eine kleine Besetzung der Gruppe „Santiano“.