Eutin : Kulturcafé Klausberger zeigt Werke von Hans-Christian Jenssen

Maler aus Zürich ist gebürtiger Eutiner und zeigt unter dem Titel „Naturgemäß“ 20 seiner Bilder.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

13. August 2020, 14:13 Uhr

Eutin/Zürich | Er gilt als ein vorsichtiger, ein umsichtiger Mann. Und als ein subtiler Kolorist: Hans-Christian Jenssen. Der Züricher und 1940 in Eutin geborene freischaffende Maler stellt bis zum 1. November einige seiner Werke bei Hans-Peter Klausberger im gleichnamigen Kulturcafé (Markt 16) aus.

Abstrakte Natur steht im Mittelpunkt der Ausstellung. Zwar sind die Bilder in der Schweiz gemalt, aber die Inspirationen stammen aus seiner alten Heimat. „Es steckt viel Ostholstein in meinen Bildern“, sagt Jenssen, der 20 seiner Werke (Lithos auf Graspappe) unter dem Titel „Naturgemäß“ präsentiert.

Jenssen studierte nach dem Abitur an der Eutiner Voß-Schule an den Kölner Werkschulen (Meisterschüler) und an der Syracuse University, New York. Regelmäßig zieht es den Wahl-Schweizer gemeinsam mit seiner Frau Heinke zurück in seine Heimat. Rund um sein Elternhaus am Kellersee findet er nicht nur Ruhe, sondern sammelt auch Ideen für seine Bilder. Meist sind es Fotos und Notizen, die später die Vorlagen für die Bilder (Acryl/Mischtechnik) bieten.

Auf die Idee, bei Klausberger auszustellen, kamen die Jenssens, als sie im Obergeschoss eine Foto-Schau besuchten. Der Kontakt zu Hans-Peter Klausberger war schnell hergestellt. Dabei ist es nicht Jenssens erste Ausstellung; seine Werke waren unter anderem bereits in Hamburg, New York, Genf, Berlin und Paris zu sehen.

Gleichzeitig präsentiert Jenssen sein gerade erschienenes Buch „Mit-Sprache“. Es fasst Jenssens Werke zusammen, die in Kooperation mit Schriftstellern entstanden sind. Die großformatigen Bilder vereinen deren Handschriften und Jenssens Pinselstriche. Das Buch gibt es bei Klausberger zu kaufen (30 Euro) oder kann unter www.hcjenssen.ch bestellt werden.