Auftakt der Theatersaison : Kulturbund Eutin zeigt Theaterstück über schwulen König

Brecht-Stück „Leben Eduards des Zweiten von England“ wurde in einem Zelt im Küchengarten augeführt.

14. September 2020, 09:16 Uhr

Eutin | Eingebettet in das Drama über das Leben Eduards II. von England ging es am Freitagabend vor allem um das noch heute schwierige Thema der Homosexualität in der Gesellschaft, um Krieg und Intrigantentum. Im Küchengarten des Schlosses gastierte das Neue Globe Theater Potsdam zum dritten Mal in Eutin. Dieses Mal gab es das von Berthold Brecht vor knapp 100 Jahren nach der Vorlage von Christopher Marlowes Original geschriebene Stück über den schwulen König, seine große Liebe Gaveston, eine um die Liebe ihres Mannes betrogene Ehefrau, die aus Verzweiflung den Gatten- und Königsmord mit vorbereitet, um die Unmöglichkeit einer Männerliebe in bestimmten gesellschaftlichen Kreisen und wie verletzlich eine nicht „gesellschaftskonforme“ sexuelle Ausrichtung macht. Heute als Thema so aktuell wie vor 700 und auch noch vor 100 Jahren.

Eigentlich hatte der Abend, der Start des Theaterprogrammes des Kulturbundes, im Kino Binchen stattfinden sollen. Doch coronabedingt wich der Kulturbund in ein großes Zelt aus. Das ist grundsätzlich eine gute Möglichkeit, der gleichen Zahl Menschen wie im Binchen Kultur zu bieten. Dieses Mal aber war es auch eine Herausforderung besonders für die Schauspieler, deren Kostüme überwiegend viel Haut sehen ließen, weil die aufgestellten Heizradiatoren ihren Dienst versagten.

Vor allem Laurenz Wiegand als Eduard II. musste im Verlauf des Stücks bei 12 Grad Außentemperatur mit immer weniger Kleidung auskommen. Seiner Spielfreude tat das aber keinen Abbruch, nicht einmal, als sein Kopf ins Wasser, „in Londons Kloake“, getaucht wurde, hätte man ihm anmerken können, dass er fror. Bewundernswert. Das wortgewaltige Stück brachte das Ensemble, in dem mehrere Schauspieler neu und damit zum ersten Mal dabei sind, mit Witz und ideenreich auf die Bühne. Das Bühnenbild, auf ein Minimum reduziert, bot immer wieder Überraschendes und geschickt Eingebautes.

Mit Leichtigkeit bauten die Darsteller das wegen Corona konsequent vorgenommene Desinfizieren der Mikrofone in ihr Spiel mit ein. Beinahe jeder der Schauspieler spielte zwei oder sogar mehr unterschiedliche Rollen, Erzabt und Henker (Andreas Erfurt), singender Erzähler, Prinz Eduard und Erzbischof (Marius Mik), Gaveston und Lightborn (Mark Harvey Mühlemann), Mortimer und ein Balladenverkäufer (Maxim Agné), Spencer, Lancaster und Gurney (Alexander Jaschik). Die einzige Frau im Ensemble, Magdalena Thalmann, spielt einen Soldaten und Eduards Gattin. Eindrucksvoll verkörperte sie die Königin Anna, die sich unter großen seelischen Qualen gegen ihren Mann wendet, nachdem sie die Ausweglosigkeit erkennt, ihn wiederzugewinnen.

Gelungen ist dem Neuen Globe Theater Potsdam sein Anliegen, Homosexualität im Theater zu thematisieren und dabei darauf hinzuweisen, wie sehr die Gesellschaft noch immer im Unreinen mit der Rolle des Mannes und besonders mit gleichgeschlechtlicher Liebe ist. Auch der Appell Brechts, wenn es nötig ist, „Nein“ zu sagen, wurde deutlich in dem Ringen Eduards, der Krone zu entsagen oder nicht.

Das war dabei so unterhaltsam, dass die etwa 80 Zuschauer, die auch nach der Pause der Kälte trotzten, am Ende begeistert applaudierten. Dem letzten Wort von Andreas Erfurth alias Erzabt von Coventry, dass dies ein unvergesslicher Abend bleibe, konnte wohl jeder zustimmen.