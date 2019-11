Kulturbanausen: Adventsprogramm mit „Kai ut de Kist“

Avatar_shz von Juliane Kahlke

24. November 2019, 13:05 Uhr

Süsel | Die Kulturbanausen der Kulturscheune Süsel eröffnen die Adventsszeit mit dem Stück „Kai ut de Kist“. Ab dem 30. November, 16 Uhr, gibt die Kinder- und Jugendgruppe der Kulturscheune Süsel sechs Vorstellungen.

Unter der Regie von Silke Bock, niederdeutsch von Volker Paulsen, spielen Paul Schlichting, Tobias Rüting, Laura Langhans, Alina Langhans, Pia Krellenberg, Kira Rode, Ivan Wolf, Nike Höhn, Naja Höhn, Farina Kullmann, Hanna Laubach, Lisa Laubach, Klara Dahm, Sophia Rübesamen, Frieda Dahm, Lilly Wrangel, Lina Rokitte und Finnja Rokitte.

Zum Inhalt: Mister Joe Allen, ein berühmter Schokoladenfabrikant aus Amerika, sucht einen „Reklamekönig“ für die Vermarktung seiner Schokolade in Deutschland. Nicht nur der fiese Werbeprofi Herr Kubalski bewirbt sich für den Job, sondern auch der Berliner Straßenjunge Kai. In einer Kiste schmuggelt er sich in Allens Hotelzimmer, wo er ihn mit seinem Einfallsreichtum beeindruckt. Kai kennt die Stadt wie seine Westentasche: Er und seine Bande von Straßenkids wissen, wie die Informationswege verlaufen und wie die Menschen vernetzt sind. Sie finden immer wieder unkonventionelle Wege, Recht und Ordnung mit viel Witz und ausgebufften Ideen zu umgehen.

Die Termine: Samstag, 30. November, (Premiere), Sonntag, 1. Dezember, Samstag (7.), Sonntag (8.), Samstag (14.) und Sonntag (15. Dezember). Vorstellungsbeginn jeweils um 16 Uhr.

Es sind noch Karten zum Preis von 9,50 Euro (sieben bis zwölf Jahren) und 14,50 Euro (ab 13 Jahren) zuzüglich 50 Cent Systemgebühr im Vorverkauf. Die Theaterkasse hat dienstags und mittwochs von 9 bis 12 Uhr unter 04524/1379, donnerstags von 17 bis 18 Uhr im Foyer der Kulturscheune Süsel geöffnet. Karten gibt es online unter www.theater-suesel.de, an der Abendkasse sowie den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.