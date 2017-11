Holsteinische Schweiz : Kultur und Geld beim Speed-Dating

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Bernd Schröder

erstellt am 29.Nov.2017

Es ist eine Sorge, die den meisten Kulturschaffenden allzu bekannt sein dürfte: Wie kann ich Kunst, Konzerte oder andere Projekte finanzieren? Licht ins Dunkel der „Fördermöglichkeiten für Kultureinrichtungen und Kulturschaffende“ brachte eine Veranstaltung im Uwe-Seeler-Fußballpark, zu der die Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz (TZHS) geladen hatte. Titel: „Kulturförderung im Kulturknotenpunkt Plön/Eutin/Malente“.

Etwa 70 Gäste – Mitarbeiter von Museen, Volkshochschulen oder Theatern, Künstler oder auch Interessierte von Schulen und Tourismuseinrichtungen – waren gekommen. Sie ließen sich die „Fördertöpfe à la Speed-Dating“ vorstellen, wie es Per Köster mit Blick auf die Gespräche im Anschluss an die Vorträge formulierte. Er hatte gemeinsam mit Caroline Backmann die TZHS als Kulturknotenpunkt vorgestellt.

Referenten von sieben Einrichtungen blätterten

den Anwesenden ein buntes Portfolio an Fördermöglichkeiten auf: Günther Möller (Aktiv-Region Schwentine Holsteinische Schweiz), Dr. Silke Hunzinger (Kreisverwaltung Plön, Abteilung Kultur), Anja Sierks-Pfaff (Kulturstiftungen Ostholstein), Berit Johannsen (Kultusministerium), Dr. Katharina Schlüter (Stiftungen der Sparkasse Holstein), Birte Bühnen (Nordmetall-Stiftung) sowie Alexander Luttmann und Kristin Köning (Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung – LKJ).

So unterschiedlich die Adressaten und Bedingungen der einzelnen Förderprogramme sind, so breit gespreizt sind auch deren Möglichkeiten. Während der Fördertopf der Kulturstiftung mit 25 000 Euro eher klein ist, liegen die Summen bei der Aktiv-Region deutlich höher. Für Kulturprojekt stehen bis zu 50 000 Euro bereit. Beachtlich ist auch die Förderquote, die immerhin bis zu zwei Dritteln (unter Berücksichtigung der Mehrwertsteuer) betragen kann. Bis 2020 können Mittel beantragt werden und die Chancen auf Förderung für Projekte aus dem Kulturbereich stehen offenbar gut. „Da ist noch Luft“, erklärte Möller. Sein Rat: „Schnell und rechtzeitig Kontakt mit mir aufnehmen.“ Denn da es sich um EU-Mittel handele, sei das Verfahren nicht ganz einfach, räumte Möller ein.

Erhebliche Mittel – nämlich 250 Millionen Euro – stehen auch für das Bundeskulturförderprogramm „Kultur macht stark“ bereit, das in Schleswig-Holstein vom LKJ verwaltet wird und soeben neu aufgelegt wurde. Der Förderungszeitraum läuft von 2018 bis 2022, die Förderung läuft über 32 Programmpartner, darunter etwa das Paritätische Bildungswerk, der Deutsche Museumsbund oder der Bundesverband Deutsche Tafel. Gefördert werden Maßnahmen für bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche in allen Bereichen der kulturellen Bildung – von der Alltagskultur über Literatur und Musik bis hin zu Theater und Zirkus.

Vom klassischen Antragswesen verabschiedet hat sich unterdessen die 2004 vom Arbeitgeberverband gegründete Nordmetall-Stiftung. „Wir wollen mit Partnern frühzeitig ins Gespräch kommen und Ideen schärfen“, erläuterte Birte Bühnen das Konzept der Stiftung. Dies könne bestenfalls in eine Förderung münden, aber auch in ein geschärftes Projekt, dessen Förderchancen an anderer Stelle gestiegen seien. Schließlich hatte Birte Bühnen noch drei Tipps für Kultureinrichtungen und Kulturschaffende. Dazu gehört, Projekte möglichst konkret darzustellen und an die jeweilige Stiftung anzupassen, aber auch dieser Hinweis: „Sehen Sie sich als Partner, nicht als Bittsteller.“ Denn ohne die Geförderten würden Stiftungen schließlich überhaupt nicht funktionieren.