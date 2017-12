Kuhnke spricht 14 Kündigungen aus

vergrößern 1 von 1 Foto: Schröder 1 von 1

von Bernd Schröder

erstellt am 14.Dez.2017 | 12:25 Uhr

Der niederländische Kendrion-Konzern setzt seinen Plan um, in seiner Automobil-Sparte am Standort Malente Arbeitsplätze abzubauen. Mittlerweile sind nach Angaben des Betriebsrats der Kendrion Kuhnke Automotive GmbH 14 von beabsichtigten 17 Kündigungen ausgesprochen worden. Juristische Schritte dagegen blieben erfolglos: Der Betriebsrat sei in einem Eilverfahren vor dem Arbeitsgericht Lübeck mit dem Versuch gescheitert, den Ausspruch von Kündigung vor Durchlaufen des gesetzlich vorgesehenen Verfahrens zu verhindern, teilte Betriebsratsvorsitzende Silke Mann gestern mit. „Wir bedauern das Ergebnis des Arbeitsgerichts und werden weiterhin für unserer Kolleginnen und Kollegen kämpfen“, erklärte sie.

Der Betriebsrat bleibe bei seiner Rechtsansicht, dass eine Betriebsänderung vorliege. Wäre das Arbeitsgericht dieser Ansicht gefolgt, hätte der Technologie-Zulieferer aus Sicht des Betriebsrats vor Ausspruch der Kündigungen einen Sozialplan aufstellen müssen. Dann hätten Kündigungen, beispielsweise durch über der tariflichen vorgesehenen Höhe liegende Abfindungen, abgefedert werden können. Die Kündigungsfristen liegen laut Betriebsrat zwischen vier und sieben Monaten. Der Betriebsrat werde sich weiterhin für eine sozialverträgliche Lösung einsetzen, bekräftigte Silke Mann.

Betriebsrat und IG Metall Lübeck-Wismar lehnen den Stellenabbau grundsätzlich weiterhin hab. Unisono hieß es: „Wir brauchen Klarheit für die Zukunft des Standortes Kendrion-Kuhnke in Malente und werden weiterhin dran bleiben.“

Kendrion-Kuhnke hatte die Belegschaft im November über die geplanten Stellenstreichungen in seiner Autombil-Sparte informiert (wir berichteten). Dort sind derzeit noch 220 Mitarbeiter beschäftigt. Betroffen ist der Bereich Elektromechanik, mit dem Kuhnke einst groß geworden ist. Stattdessen will sich das Unternehmen noch stärker auf die Bereiche Sound und Elektronik konzentrieren. Bernd Gundelsweiler, Automotiv-Geschäftsführer bei Kendrion, hatte im OHA erklärt, dass neben den Kündigungen auch einvernehmliche Lösungen angestrebt würden. Diese sollten über Frühverrentungen erreicht werden.