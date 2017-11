Kündigungen bei Kendrion-Kuhnke

von Achim Krauskopf

erstellt am 30.Nov.2017 | 17:37 Uhr

Das ist bitter für die Betroffenen: Wenige Wochen vor Weihnachten hat der Malenter Technologie-Zulieferer Kendrion-Kuhnke die Belegschaft darüber informiert, dass das Unternehmen Stellen in der Automotive-Sparte streichen will. „Die Zahl von 17 Stellen ist richtig“, bestätigte Bernd Gundelsweiler dem Ostholsteiner Anzeiger. Er ist Automotiv-Geschäftsführer im börsennotierten, niederländischen Kendrion-Konzern.

Derzeit liefen Betriebsratsanhörungen, sagte Gundelsweiler. Den Stellenabbau will das Unternehmen nicht nur mit Entlassungen erreichen: „Es wird, denke ich, auch einvernehmliche Lösungen geben, wo wir über Frühverrentungen reden“, erklärte er. Vom geplanten Personalabbau betroffen sei der Bereich Elektromechanik. Dort sei man am Markt nicht erfolgreich gewesen. Daher würden Akquise und Entwicklung in Malente geschlossen. Mitarbeiter der Produktion seien von der Entscheidung aber nicht betroffen, betonte Gundelsweiler.

Auf scharfe Ablehnung stieß der geplante Stellenabbau beim Betriebsrat. Man prüfe rechtliche Schritte, um die geplanten Kündigungen zu stoppen, sagte Betriebsratsvorsitzende Silke Mann. „Wie aus heiterem Himmel sollen auf einmal 17 Kolleginnen und Kollegen ihren Arbeitsplatz verlieren. Und das auch noch vor Weihnachten“, kritisierte sie. „Das machen wir nicht mit.“

Eine personelle Veränderung, die möglicherweise unmittelbar mit der Neuausrichtung zu tun hat, gibt es auch in der Führungsetage von Kendrion-Kuhnke Automotive. Torsten Komischke, bislang Geschäftsführer der Sparte in Malente, hat das Unternehmen kürzlich im gegenseitigen Einvernehmen verlassen. Seine Aufgaben übernimmt Gundelsweiler, der auch für die Standorte

im baden-württembergischen Villingen-Schwenningen und im thüringischen Ilmenau zuständig ist. Nach seinen Angaben hat Kendrion in der Automotiv-Sparte etwa 1200 Mitarbeiter, davon 220 in Malente. Für sie fällt die geplante Weihnachtsfeier aus. Seite 8