Preetz : Küchenkraft im Pflegeheim positiv getestet

von Michael Kuhr

02. April 2020, 14:27 Uhr

Preetz | Im Pflegeheim „Haus am Cathrinplatz“ in Preetz ist ein Mitarbeiter der Küche positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden. Als Vorsichtsmaßnahme seien sechs weitere Mitarbeitende vom Plöner Kreisgesundheitsamt in Quarantäne gesetzt worden. Im Küchenbereich seien die hygienischen Schutzmaßnahmen eingehalten worden. Kontakt des betroffenen Mitarbeitenden zu den Heimbewohnern gab es nicht.

In den vergangenen Wochen seien bereits in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und der Heimaufsicht eine Vielzahl weitreichender Maßnahmen umgesetzt worden, um die Bewohner der Einrichtung bestmöglich zu schützen. Es geschah anlog zu den Erlassen der Landesregierung. Dr. Barbara Kempe, Geschäftsführerin des Diakonischen Werks Plön-Segeberg, erläutert: „Die Mitarbeitenden wurden geschult, die Essens-Versorgung in die Wohnbereiche verlagert, das Restaurant geschlossen und Zugangsbeschränkungen erlassen. Im Bewohnerkontakt werde seit zwei Wochen mit Mundschutz gearbeitet. Zudem arbeiteten Küche, Pflege und Verwaltung voneinander getrennt.“ Seit zwei Wochen gelte ein grundsätzliches Besuchsverbot. Die Heimleitung befindet sich in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt, um weitere Maßnahmen festzulegen.