„Kuddel Muddel“ zum Jahresauftakt

von oha

13. Januar 2019, 20:29 Uhr

Es ging nicht um sportliche Höchstleistungen, sondern um Spaß am Spielen: Zu ihrem „Winter-Kuddel-Muddel-Turnier“ in der Tennishalle des Eutiner „Aktiv“ hatte der TC Rot-Weiß Malente zum dritten Mal auch die Tennissparte des TSV Plön eingeladen.

Unabhängig von der Spielstärke würden durch Auslosung gemischte Doppel zusammengestellt, die nach

30 Minuten ihre Spielpartner wechselten, erläuterte TCRW-Vorsitzender Jochen Torpus. „Im Mittelpunkt eines solchen Turniers stehen nicht die Ergebnisse, sondern der Spaß an der Bewegung“, ergänzte die Vorsitzende der Tennissparte des TSV Plön, Isolde Geerken. In diesem Sinne hätten die 40 Teilnehmer sich ohne Turnierdruck auf „ihr“ Spiel konzentrieren können. Von allen Teilnehmern sei die ausgezeichnete Atmosphäre gelobt worden. So habe es am Ende der Veranstaltung nur zufriedene Gesichter gegeben.