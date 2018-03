KSV Plön würdigt Arbeit der Vereine

Gemeinsam Sport erleben ist das Motto des Kreissportverbandes Plön / 43 062 Mitglieder sind in 157 Sportvereinen aktiv

27. März 2018, 11:25 Uhr

Um es einmal sportlich auszudrücken, der Kreissportverband Plön ist fit, durchtrainiert und gut aufgestellt für die nächste Saison. Das zumindest ist die überzeugende Botschaft des Verbandstages des Kreissportverbandes Plön bei der Sportgemeinschaft Kühren in Kleinkühren unter dem Motto „Gemeinsam Sport erleben“.

Gut aufgestellt, das fängt bei den Mitgliederzahlen an. 157 Vereine gehören dem Kreissportverband Plön an. Sie haben 43 062 Mitglieder. Das sind zwar 1116 weniger als noch 2016 aber die Zahlen sind weniger rückläufig als noch in den Vorjahren, wie Vorsitzender Sven Thode feststellte. Dennoch mahnende Worte auch von ihm: „Dieser Trend kann uns nicht unberührt lassen.“

In enger Abstimmung mit den Vereinen wurde ein „Potpourri an Möglichkeiten“ erarbeitet für ein neues Förderprogramm. So gebe es eine enge Zusammenarbeit mit den Schulen, mit Senioren und Behinderteneinrichtungen. Es gebe Zuschüsse für Kleingeräte an die Vereine, für Projekte und Veranstaltungen. Hinzugekommen sei Ende 2017 eine Sonderförderung für Senioren und das Schwimmen.

Um dies alles umsetzen zu können, benötigte der Kreissportverband entsprechende Mittel, was 2016 zunächst

zu einer Beitragsanpassung führte. Zum ersten Januar hat der Kreis Plön auch selbst eine Erhöhung seiner Mittel für den Kreissportverband in Höhe von 194 000 Euro zur Verfügung gestellt. „Dieses entspricht einer Erhöhung um fast 17 Prozent. Außerdem wurden Zuschussmittel in Höhe von 30 000 Euro für den Schwimmsport bereitgestellt. Dieser Posten wurde erfreulicherweise ins Haushaltsjahr 2018 übertragen.“ Zu großem Dank verpflichtet sei der Verband auch der Förde Sparkasse als „echten Partner des Sports“ und der VR Bank Ostholstein Nord – Plön durch die Aktion „Sterne des Sports“.

„Beim Sport geht es um das Wohlbefinden, die Leistung und die Gemeinschaft nicht nur im Dorf“, so Kreispräsident Peter Sönnichsen. Das gelte für alle Altersklassen. Deshalb sei die Kooperation des Kreises mit dem KSV so wichtig, wie beim KSV mit den Vereinen. Die Vereine seien letztlich die „Multiplikatoren“. Denn ohne „das Ehrenamt ist die Arbeit in den Sportvereinen vor Ort nicht möglich“, sagte Jan Selchow von der SG Kühren. Nur so sei es möglich, dass die Tagungs-(Sport-)Halle des Vereins demnächst modernisiert werden könne.

Eine besondere Bedeutung kommt deshalb auch dem Wanderpreis des Kreissportverbandes zu, der in diesem Jahr an den Heikendorfer Yacht Club für dessen vorbildliche Jugendarbeit verliehen und von der Schatzmeisterin Renate Schmidt entgegen genommen wurde. Mit Ehrennadeln in Gold zeichnete der KSV Silke Korbmacher (ASV Dersau) für ihre langjährige, engagierte Vereinsarbeit, Ruth Lindner (TSV Klausdorf) für ihre mehr als 20 Jahre als Ausbilderin für Trainer und Peter Lüneburg (TSV Probsteierhagen) für seine Arbeit „die Leute von der Couch auf den Sportplatz“ zu bringen aus. Die Ehrennadel in Silber erhielt Frank Otto von der Keglervereinigung Preetz.

Ein besonderes Augenmerk dürfte dem erstmals vom KSV vergebenen Hans Korth-Preis gelten, der mit 1000 Euro für die Integrationsarbeit dotiert ist. „Mehrere Tausend Flüchtlinge kamen seit 2015 in den Kreis auf der Suche nach Schutz und Frieden. Wie selbstverständlich und ohne Vorbedingungen haben die Sportvereine diese Menschen mit offenen Armen empfangen und sich damit als Integrationskraft bewiesen.“

Erstmals ging dieser Preis an den TSV Lütjenburg. Dort sei vor zwei Jahren die erste Fußball-Elf aus Flüchtlingen aufgestellt und in der B-Klasse zum regulären Spielbetrieb gemeldet worden. Als Meister ihrer Klasse stiegen sie dann auf in die A-Klasse. „Praktisch zeitgleich zur Preisverleihung in Kleinkühren schlug diese Mannschaft am Sonnabend den Tabellenführer in ihrer Klasse, den TSV Heiligenhafen, mit 3:2.“, so Rolf Scheff vom Vorstand des TSV Lütjenburg. Die Ehrung mache den Verein stolz. „Wir wollen aber nicht, dass diese Integration eine Eintagsfliege ist. Deshalb werden wir weitermachen.“ Die 15 Mann des Teams müssten zu den Spielen gefahren werden, es seien Verbandsgelder und Schiedsrichter zu bezahlen. Die Spieler selbst seien im Verein beitragsfrei gestellt, erklärte Scheff. „Da kann der Verein natürlich jede Hilfe gebrauchen. Das ist die beste Integrationsarbeit.“