Wieder Brandstiftung? : Kripo ermittelt: Großfeuer zerstört Lagerhalle der Segelbrüder Sach in Zarnekau

Eine Lagerhalle der Segel-Legenden Sach brennt bis auf die Grundmauern nieder. Der Feuerwehr gelingt es, nebenstehende Gebäude zu schützen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. War es Brandstiftung?

Süsel/Zarnekau | Großalarm am Sonntagabend in der Gemeinde Süsel. In Zarnekau brennt eine etwa 500 Quadratmeter große Lagerhalle der Segelbrüder Sach in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr kann durch einen massiven Wassereinsatz und über 60 Einsatzkräften andere Gebäude vor dem starken Funkenflug schützen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Lag...

