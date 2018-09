Krimi-Lesung im Haus des Gastes

von Michael Kuhr

13. September 2018, 12:21 Uhr

Der Verein „Lebenswertes Bosau“ hat die Autorin Antonia Fehrenbach für eine Lesung nach Bosau eingeladen. Sie findet am Mittwoch, 26. September, um 19.30 Uhr im Haus des Gastes statt. Die Autorin liest aus ihrem neuen Umwelt- Krimi „Windige Hunde“. Dabei wird sie begleitet und musikalisch in Szene gesetzt von der Querflötistin Stephanie Lang. Es geht in dem Buch um die Machenschaften von Betreibern von Windkraftanlagen. Eintritt ist frei.