Kriegsgräber als Mahnmal

von Constanze Emde

erstellt am 20.Nov.2017 | 00:16 Uhr

72 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gibt es nur noch wenige Zeitzeugen, die berichten können. Die Kriegsgräber jedoch, die bleiben: „Sie müssen Mahnmal sein für die nachwachsenden Generationen. Jedes einzelne zeigt, wie wichtig Frieden und Menschenrechte sind“, sagte Pastor Thomas Waack in seiner Rede zum Volkstrauertag am Kriegsgräberdenkmal an der Oldenburger Landstraße vor Vertretern aus Politik und Kultur, den Eutiner Schützen sowie der Feuerwehr und Gästen.

„‚Dass nie eine Mutter mehr ihren Sohn beweint‘, ist bis heute ein guter Wunsch, der längst nicht nur die Deutschen, sondern alle Menschen auf der Welt bewegt.“ Bis heute habe die Zeile aus der Nationalhymne der DDR von Johannes R. Becher Bestand in den Herzen der Menschen. Nicht umsonst schicken die Mütter ihre Söhne aus fernen Ländern nach Europa, damit sie nicht in sinnlosen Kämpfen aufgerieben werden, so Waack. „Hüben wie Drüben saß nach Ende des Krieges der Schreck in allen Gliedern als die Zeilen der Hymne geschrieben wurden“, erzählt Waack. Er selbst erinnere sich an eine Kindheit in einem Haus voller Flüchtlinge.

An den Millionen von Kriegsgräbern auf der Welt können nachwachsende Generationen Geschichte erfahren – „lasst euch nicht verführen“ – und wie wertvoll Friede sei. „Angesichts der Kriegsrhetorik auf unserem Globus scheint das heute wichtiger denn je“, sagte Waack. Frieden zu bewahren, erfordere aktive Arbeit. Es sei die politische Leistung in der Nachkriegszeit von verschiedenen Europäern gewesen, Frieden zu schließen und auch heute sollte es darum gehen, politischen Gegnern die Hände zu reichen, um Frieden zu bewahren. Waack: „Konflikte, ob religiöser, wirtschaftlicher oder politischer Art, dürfen nicht die Oberhand gewinnen. Tage wie dieser zum Innehalten sind Tage gegen das Vergessen und gegen das Selbstverständnis des Friedens“, betonte Waack.

Hans Hartert, der Kreisgeschäftsführer des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, bekommt bei seiner ehrenamtlichen Arbeit regelmäßig vor Augen geführt, wie wichtig Frieden ist und wie zerstörerisch der Krieg war. „Es werden immer noch Gefallene in hoher Anzahl gefunden und wir ermitteln die notwendigen Daten, doch leider bleibt das Schicksal vieler Soldaten für die Familien und Angehörige ungeklärt, weil wir – es sei denn wir haben Anfragen – nicht mehr wissen, ob die Angehörigen überhaupt noch leben“, sagt Hartert. Als einstiger Soldat sei die Arbeit für die Kriegsgräberfürsorge für ihn eine Selbstverständlichkeit – nicht nur an Gedenktagen. Auch die Pflege der Grabstätten, an der sich die Soldaten beteiligen, gehöre für ihn dazu. 2018 beispielswiese werden Eutiner Soldaten auf der deutschen Kriegsgräberstätte Sandweiler in Luxemburg arbeiten.