Kreuzweg-Prozession an Karfreitag im liturgischen Garten Schönwalde

von Achim Krauskopf

27. März 2018, 18:49 Uhr

Der Weg Jesu endet am Kreuz. Gewalt, Verrat, Verlassenheit und Spott prägen die letzten Abschnitte seines Weges. Am Karfreitag stellen sich Christen dieser Geschichte und damit auch den zerstörerischen Kräften der menschlichen Existenz, die in ihr sichtbar werden, sagt Pastor Frank Karpa, der für die Männer- und Familienarbeit im Kirchenkreis Ostholstein zuständig ist.

Vielerorts geschehe das in Gottesdiensten und Andachten, an manchen Orten in der Form eines Kreuzwegs, der in meditativer Weise den letzten Weg Jesu mitzugehen versuche. Seit 2013 gehört ein Kreuzweg zum Pfarrhofensemble in Schönwalde. Der Künstler Ulrich Lindow hat 15 Bronzereliefs zur Passionsgeschichte geschaffen, die die Stationen des Kreuzwegs markieren.

Dieser Kreuzweg soll am Karfreitag, 30. März, begangen werden. Um 15 Uhr starten interessierte Teilnehmer auf den Weg durch den Naturerlebnisraum, halten an den jeweiligen Stationen inne, lesen Abschnitte des biblischen Passionsberichts, hören Gedanken dazu, beten, singen, schweigen „So werden wir den Weg, der dort in der Passionsgeschichte beschrieben ist, in Gedanken mitgehen und uns in dieser uralten Geschichte wiederfinden“, schilderte Karpa.

Zum vierten Mal findet diese Kreuzwegprozession statt. Wer dabei sein will, kommt um 15 Uhr auf dem Pfarrhof in in den „liturgischen Garten“. Der Weg ist etwa 500 Meter bis 700 Meter lang und dauert zwischen 60 und 90 Minuten.