Kreuzfahrt zum Nordkap – Bilder-Vortrag beim Kunstkreis

von Alexander Steenbeck

11. April 2018, 15:06 Uhr

Helga Strübing vom Kunstkreis Eutin bietet Interessierten am Montag, 16. April, um 19 Uhr im Tischbein-Gartenhaus, Stolbergstraße 8, eine virtuelle Kreuzfahrt zum Nordkap an. Der Bildervortrag unter dem Titel „Eine Kreuzfahrt zum Nordkap“ startet in Kiel und geht bis in den hohen Norden. „Wer schon immer mal den Gedanken hatte eine Kreuzfahrt zu machen, der sollte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, hier auch all seine Fragen beantwortet zu bekommen“, sagte Strübing.

Gezeigt werden Fotos von Bergen, den „Sieben Schwestern“ – einen beeindruckenden Wasserfall am Geiranger Ford – sowie Land und Leuten.

Der Eintritt ist frei, über eine Spende wäre der Kunstkreis dankbar.