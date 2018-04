von Alexander Steenbeck

27. April 2018, 10:20 Uhr

Respektlosigkeit und kein Gespür für Werte – so kommentierte Propst Peter Barz gestern die Tat von Unbekannten im „Garten am frischen Wasser“ an der Eutiner Stadtbucht. Wahrscheinlich Jugendliche hatten in der Nacht zu Donnerstag das in dem parkähnlichen Grundstück aufgestellte Kreuz niedergetreten. Es ist beschädigt und kann nicht so einfach wieder aufgestellt werden. „Die Tat erschreckt uns sehr“, sagte Barz, der am Donnerstagabend selbst Jugendliche im Garten stellte, „die sich nicht konform verhielten“, so Barz. Er sprach mit den Jugendlichen, erntete laut eigenen Aussagen aber nur Beschimpfungen. Barz informierte die Polizei, stellte Anzeige. Die habe ihm gesagt, dass sie in jüngster Zeit wiederholt wegen Problemen in den Seepark gerufen werde. Seit der Öffnung des „Garten am frischen Wasser“ zur Landesgartenschau 2016 habe es jedoch kaum Beschädigungen gegeben, berichtete Barz gestern. Lediglich eine rechtsradikale Notiz im Gästebuch sei 2017 vorgefunden und auch angezeigt worden.

„Nicht der Schaden an sich ist schlimm, sondern die Symbolik der Tat ist schrecklich“, sagte Barz. Den Garten zu schließen sei aber für den Kirchenkreis keine Option.