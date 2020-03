Plön : Kreisverwaltung schließt ab Mittwoch für Besucher

Mitarbeiter arbeiten in einem Rotationsverfahren, um den Dienstbetrieb in der Kreisverwaltung aufrecht zu halten.

von Michael Kuhr

17. März 2020, 15:54 Uhr

Plön | Die Kreisverwaltung Plön wird wegen der zunehmenden Zahl von Corona-Erkrankungen ab Mittwoch (18. März) alle Verwaltungsgebäude für den Publikumsverkehr schließen. Das gab Landrätin Stephanie Ladwig nach einer Sitzung des Coronavirus-Verwaltungsstabes des Kreises bekannt. Kundenbesuche sind ab Mittwoch nur noch in sehr dringenden Angelegenheiten möglich – beispielsweise bei unaufschiebbaren Terminsachen oder nach telefonischer Vereinbarung möglich. Alle bisher vereinbarten Termine – für alle Fachbereiche der Kreisverwaltung – verlieren bis auf weiteres ihre Gültigkeit. Die Online-Terminvereinbarung wird ebenfalls geschlossen.

Direkter Draht durch neue E-Mail-Adressen

Die Kreisverwaltung ist ab Mittwoch nur noch telefonisch unter 04522/743 - 0 oder per E-Mail zu erreichen. Folgende Sammel-Emailadressen der Fachämter stehen zur Verfügung: Abfallwirtschaft: abfallwirtschaft@kreis-ploen.de; Ausländerbehörde: auslaenderbehoerde@kreis-ploen.de; Bauamt: bauamt@kreis-ploen.de; Bußgeldstelle: bussgeldstelle@kreis-ploen.de, Führerscheinstelle: fahrerlaubnis@kreis-ploen.de; Finanzbuchhaltung: finanzbuchhaltung@kreis-ploen.de; Jugendamt: jugendamt@kreis-ploen.de; Klimaschutz: klimaschutz@kreis-ploen.de; Ordnungsamt: ordnungsamt@kreis-ploen.de; Umweltamt: umweltamt@kreis-ploen.de; Verkehrsaufsicht: verkehrsaufsicht@kreis-ploen.de; Verwaltung generell: verwaltung@kreis-ploen.de und Zulassungsstelle: zulassungsstelle@kreis-ploen.de

Es ist erforderlich, die Kundenströme zu steuern und auf zwingend notwendige Kontakte zu beschränken. Stephanie Ladwig, Landrätin

„Natürlich können sich Bürger auch direkt an ihre jeweiligen Sachbearbeiter per Email wenden, wenn diese bekannt sind“, so Stephanie Ladwig. Die Kreismusikschule sei bereits seit Sonntag geschlossen. Die Kompostplätze im Kreis Plön blieben ebenfalls geschlossen. Auch die Schadstoffsammlungen fallen bis auf weiteres aus. Landrätin Stephanie Ladwig: „Unser Ziel ist es, dass die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung jederzeit sichergestellt ist. Dazu ist es erforderlich, die Kundenströme zu steuern und auf zwingend notwendige Kontakte zu beschränken." Das diene dem Schutz der Mitarbeiter, aber auch der Bürger des Kreises. Die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung sei weiterhin sichergestellt, alle Auszahlungen (Sozialhilfe oder Unterhalts) erfolgten fristgerecht. Die Mitarbeiter arbeiteten in einem Rotationsverfahren, um den Dienstbetrieb aufrecht zu erhalten, aber nicht unnötig viele Mitarbeiter zur selben Zeit im Hause zu haben.

Das Bürgertelefon der Kreisverwaltung ist ab Freitag unter Tel. 04522/743743 erreichbar

Die Kreisverwaltung wird ab Freitag die Erreichbarkeit des Bürgertelefons ausweiten und eine Bürger-Email-Adresse einrichten. Hier werden Anfragen zu den aktuellen Allgemeinverfügungen und zum eingeschränkten Dienstleistungs- und Serviceangebot des Kreises Plön schnellstmöglich beantwortet. Eine medizinische Beratung kann hier grundsätzlich nicht erfolgen. Das Bürgertelefon der Kreisverwaltung ist ab Freitag unter Tel. 04522/743743 erreichbar von montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr. Wer den den Verdacht hat, mit dem Corona-Virus infiziert zu sein, sollte sich an die Hot-line der kassenärztlichen Vereinigung (Tel.116 117) wenden. Für dringende Anliegen und Fragen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen wird zudem die E-Mail-Adresse buergerinfo@kreis-ploen.de eingerichtet.