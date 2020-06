Streit um Gymnasium Heikendorf : Kreistag streicht Mittel für Neubau – CDU kritisiert Abstimmungsverhalten der SPD

Hintergrund ist ein drastischer Anstieg der prognostizierten Baukosten von 14 auf 36 Millionen Euro.

von Michael Kuhr

28. Juni 2020, 17:07 Uhr

Plön | Als „tief enttäuschend“ haben CDU-Fraktionsvorsitzender Thomas Hansen und der CDU-Kreisvorsitzende Werner Kalinka die Haltung von SPD, Grünen, Linke und KWG zur Heinrich-Heine-Schule in Heikendorf und deren Verhalten im Plöner Kreistag bezeichnet. Bei der Sitzung des Kreistages in Preetz setzten diese durch, dass die vorgesehenen Mittel für die Baukosten gestrichen werden. Lediglich die Planungskosten in Höhe von 183.000 Euro bleiben weiter eingestellt.

Drastischer Kostenanstieg

Der „bereits beschlossene Neubau“ werde „zurückgestellt“, heißt es in dem gemeinsamen Antrag. Die Verwaltung solle prüfen, ob Neubau, Sanierung oder Sanierung mit Teilneubau in Frage kämen. Die Landrätin hatte kürzlich mitgeteilt, es könnten 36 Millionen Euro an Kosten statt der zunächst (von ihr) veranschlagten 14 Millionen Euro entstehen.

Diesen Umgang lassen wir uns nicht gefallen. Tade Peetz (CDU), Bürgermeister in Heikendorf

Thomas Hansen: „Es kann doch kein Zweifel daran bestehen, dass beim Kreisgymnasium in Heikendorf zügig etwas geschehen muss. Planungen reichen nicht.“ Tade Peetz, Kreistagsabgeordneter und in Heikendorf Bürgermeister: „Das werden wir nicht hinnehmen. Diesen Umgang mit Heikendorf, Mönkeberg, Schönkirchen und Laboe und den anderen Gemeinden, aus denen die Schüler kommen, lassen wir uns nicht gefallen.“

Kalinka fordert Erklärung

Werner Kalinka hielt der SPD vor, von ihrer bisherigen Linie für einen Neubau abzuweichen. Er forderte in der Kreistagsdebatte dazu von der SPD eine Erklärung. Seit 2018 sei über das Projekt gesprochen worden. Dieses habe der Kreistag im Dezember 2018 auch mit den Stimmen der SPD beschlossen.

CDU vermutet neues Bündnis als Hintergrund der Entscheidung

Die Erklärung könnte nach CDU-Auffassung darin liegen, dass die SPD offenbar seit kurzem wieder in das alte Bündnis mit Grünen und der Linken eingestiegen sei. Unter der Überschrift „Kooperation“ hatten diese von 2013 bis 2018 eine feste Vereinbarung und stimmten nur so ab, wie es zuvor von ihnen festgelegt wurde. Inzwischen sei das Bündnis um die KWG mit Klaus Blöcker aus. Die AfD habe Sympathie bekundet und häufig für deren Anträge gestimmt.