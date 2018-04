Kreistag: Fraktionen beim Migrationsforum

von Alexander Steenbeck

25. April 2018, 17:40 Uhr

Anlässlich der bevorstehenden Kommunalwahl hatte das Migrationsforum Ostholstein die Kreistagsfraktionen zur Diskussion geladen. Politiker von fünf Parteien stellten sich den Fragen von Migrationsforum und Bürgern.

Eingangs wiesen die Politiker auf das Erreichte der vergangenen Jahre hin, sahen aber auch Handlunsgbedarf in mehreren Bereichen. Als zentrale Themen wurden der Sprachenerwerb, die Integration in den Arbeitsmarkt und das Vorhandensein von angemessenem und bezahlbarem Wohnraum beschrieben. Damit der Zugang zu Sprache und Arbeit gewährleistet werden kann, will sich der Kreis in den Feldern Kinderbetreuung und Öffentlicher Personennahverkehr mehr engagieren. Mehrfach wurde darauf hingewiesen, dass auch die Integration geflüchteter Frauen intensiv gefördert werden müsse.

In der angeregten Diskussion wurde deutlich, dass die Möglichkeiten des Kreises die für Integration wichtigen Voraussetzungen zu schaffen, begrenzt seien, da über vieles die Kommunen, das Land oder der Bund entschieden. Dennoch wollen die Parteien mehr Kontakt halten, und die zuständigen Ebenen auf Herausforderungen hinweisen. Auch Kreispolitik und Migrationsforum der haupt- und ehrenamtlich Aktiven wollen sich mehr austauschen.