Kreissportverband zeichnet verdiente Ehrenamtliche aus

von Alexander Steenbeck

27. April 2018, 16:59 Uhr

Sie agieren still im Hintergrund und sorgen somit für einen reibungslosen Ablauf des Sportgeschehens: Ohne die ehrenamtlichen Helfer, die sich in ihrer Freizeit für ihren Verein einsetzen, wäre die Organisation von Wettkämpfen und Veranstaltungen nicht möglich. Deshalb ehrte der Kreissportverband (KSV) Ostholstein kürzlich in einer Feierstunde neun Personen, die sich ohne ein Vorstandsamt zu bekleiden, ehrenamtlich engagieren. Zusätzlich wurden drei Ehrenamtler ausgezeichnet, die einen Fußballspieler durch sofortige Herzdruckmassage und Beatmung das Leben gerettet haben. Die kommissarische 1. Vorsitzende des KSV, Birgit Kamrath-Beyer, betonte in ihrer Rede die Wichtigkeit des ehrenamtlichen Engagements und bedankte sich darüber hinaus bei den Lebensrettern für ihren beherzten Einsatz.