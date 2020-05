Ostholstein : Kreissportverband: Hygiene- und Sicherheits-Leitlinien einhalten

Die Sportvereine im Kreis dürfen wieder langsam, unter Einhaltung der Hygienevorschriften, ihre Sportangebote öffnen.

von Alexander Steenbeck

15. Mai 2020, 10:18 Uhr

Eutin | Nach Wochen des Stillstands durch die Corona-Pandemie dürfen nun endlich die Sportvereine wieder langsam, unter Einhaltung der Hygienevorschriften, ihre Sportangebote öffnen – selbstverständlich kontaktfrei und mit Distanz. „Dies ist für alle aktiven Sporttreibenden eine gute Nachricht“, sagte Birgit Kamrath-Beyer, Vorsitzende des Kreissportverbands Ostholstein. Besonders die Vereinsmitglieder in den ostholsteinischen Sportvereinen, „freuen sich auf die Bewegung und ein Wiedersehen… wenn auch auf Distanz“, so Kamrath-Beyer, die weiterhin die Sportvereine lobt: Sie hätten sich bisher vorbildlich gezeigt. „Verantwortungsvoll wurde in allen Vereinen und Verbänden der Sportbetrieb heruntergefahren. Die Mitglieder zeigten großes Verständnis“, so Kamrath-Beyer.

Für den geplanten Wiedereinstieg seien nun die Vorstände, die Trainer und Übungsleiter gefordert, ein Hygiene- und Handlungskonzept für ihren Verein aufzustellen. Die Möglichkeit, Sport im Freien, an der frischen Luft, auf Sportplätzen oder im öffentlichen Raum – sofern dieser freigegeben ist – zu treiben, besteht seit dieser Woche. Die Öffnung der Sporthallen für Bewegungsangebote erfolgt in vielen Kommunen in der kommenden Woche.

Ob Outdoor-Training oder Training in der Halle – für beide Bereiche gilt die strikte Einhaltung der Hygiene- und Sicherheits-Leitlinien. Viele Aspekte, wie zum Beispiel eine Teilnehmerliste zu führen,

um gegebenenfalls Kontakte nachzuweisen, Trainingsgruppen verkleinern, Fahrgemeinschaften vorrübergehend aussetzen und vor allem besonderer Schutz von Risikopersonen sind Fragen, mit denen sich die Vereinsverantwortlichen jetzt auseinandersetzen müssen. „Als Orientierungshilfe haben wir deshalb für unsere Vereine verschiedene Handlungsmöglichkeiten hinterlegt, die vom Deutschen Turnerbund ausgearbeitet wurden“, sagte Kamrath-Beyer. Orientierungshilfe sollen auch die „zehn Leitplanken“ des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) geben. Darüber hinaus fänden sich auf der Internetseite des DOSB die Handlungshilfen der sportartenspezifischen Fachverbände.

Auf der Internetseite des Kreissportverbandes (www. sportverband.kreis-oh.de) finden Interessierte außerdem Orientierungs- und Handlungshilfen für den Fitness- und Gesundheitsbereich, Kinderturnen, spezielle hallenspezifische Sportarten und allgemeine Hilfen für Vereinsvorstände. „Wir freuen uns, dass es wieder losgeht, wenn auch in kleinen Schritten. Langsam und sicher …“, betonte Kamrath-Beyer.