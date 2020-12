Anlass 400 Jahre Gilde : Kreismuseum und Schützengilde stellen „Plöner Ansichten“ zusammen

Das Museum greift dabei auf Glasplattennegative des Plöner Fotografen Karl Ehmke aus seinem Bestand zurück.

von Orly Röhlk

02. Dezember 2020, 20:07 Uhr

Plön | Karl Ehmke war ein Plöner Fotograf, der mit einer Plattenkamera das gesellschaftliche Leben der Stadt einfing. Viele seiner Glasplattennegative sind im Bestand des Plöner Kreismuseums erhalten geblieben.

Karl Ehmke

Zum 400-jährigen Bestehen der Plöner Schützengilde 2021 hat Leiterin Julia Meyer mit den Ältermännern Heinz Langfeldt und Stefan Meyer Motive daraus für einen Plöner Bildkalender „Plöner Ansichten“ zusammengestellt. Das älteste Foto im Kalender ist von 1924, das jüngste von 1951.

Die Gilde als Traditionsverein ist Teil der Plöner Stadtgeschichte, das wollen wir aus diesem Anlass deutlich zeigen. Julia Meyer, Museumsleiterin

Julia Meyer entwarf das grafische Konzept und schrieb die Texte zu den Fotos. Die Gilde übernahm Druck und Vertrieb des Kalenders, der Überschuss aus dem Verkaufserlös geht an Museum und Gilde. „Die Gilde als Traditionsverein ist Teil der Plöner Stadtgeschichte, das wollen wir aus diesem Anlass deutlich zeigen, um die Verbundenheit von Gilde und Stadt zu verdeutlichen“, betonte Langfeldt. „Die Gilde ist Stadt und die Stadt ist Gilde“.

Es ist ein Kalender, den sich jeder hinhängen kann, ohne jeden Tag an uns zu denken. Stefan Meyer, Ältermann

„400 Jahre Gilde sind eng mit dem Museum verbunden“, nannte auch Stefan Meyer als Grund der Kooperation. Daher habe man überlegt, etwas Gemeinsames zum Jubiläum zu machen. „Es ist ein Kalender, den sich jeder hinhängen kann, ohne jeden Tag an uns zu denken“, meinte er im Hinblick darauf, dass nur eines der Fotos eine Gildeansicht zeigt.

Karl Ehmke

Viele Einwohner säumen darauf den Rathausberg, als Majestät Heinrich Ehlers und die Ältermänner Adolf Kreutzfeldt und Willi Schönjahn, Adjutant Karl Leptien und Willi Remien 1951 zum Rathaus marschieren. Der Klempnermeister war erster König nach dem Zweiten Weltkrieg, sein Vater sei erster König nach dem Ersten Weltkrieg gewesen, zog Stefan Meyer eine Parallele. Nach seinen Worten verdanke es die Gilde Heinrich Ehlers (Ältermann von 1940 bis 1954), dass Silberschatz und Fahnen erhalten geblieben sind. Ehlers habe 1942 während der NS-Diktatur die Gilde als „ruhend“ abgemeldet, der Silberschatz wanderte in die Kreissparkasse. So entging die Plöner Schützengilde dem Schicksal aller Vereine im Deutschen Schützenbund nach Kriegsende: Sie wurden aufgelöst und ihr Vermögen eingezogen.

Orly Röhlk

Ansichten vom Rathaus bis zum Schloss

Außerdem zu sehen sind: Der Rathausplatz im Schnee, das ehemalige Waisenhaus/Kreisgesundheitsamt in der Rautenbergstraße (Foto von Medizinalrat Hermann Ohms, 1924), Bahnhofsvorplatz, Papierhandlung Karl Ehmke, Blick von der Prinzeninsel auf Schloss und Nikolaikirche (auch Titelbild), Eingangsgebäude der Marineunteroffizierschule (MUS), Gildefest 1951, Renate und Karl Salopiata 1934 (Vater von Inga Salopiata, die heute einen Laden in Eutin betreibt), Volksbank und Kreissparkasse, Blick über den Stadtsee/ Schwanensee, Tankstelle am Ende der Johannisstraße und ein Weihnachtsbasar 1928 der Plöner Warteschule am Kannegießerberg 10 (Foto stammt nicht von Ehmke).

Familiäre Verbindungen

Ehmke eröffnete 1885 ein Schreib- und Spielwarengeschäft am Plöner Markt 8 und 1928 ein weiteres in der Johannisstraße 50. Nebenan hatte sein Schwiegersohn, Fleischermeister Karl Salopiata, verheiratet mit Ehmkes Tochter Annemarie, sein Geschäft. Mit den beiden Familien durch Heirat eng verbunden war außerdem die Familie Mißfeldt.

Preis: 10 Euro

Der Kalender ist in einer Auflage von 500 Stück erschienen, kostet 10 Euro und ist erhältlich bei Carstens Optic, Schlossapotheke, Förde-Sparkasse, Tourist-Info, Museum und Gerd Meyer Immobilien. Am 4. und 18. Dezember verkaufen Gildebrüder den Kalender an einem Stand auf dem Wochenmarkt.