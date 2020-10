Zum 50. Geburtstag : Kreismuseum Plön zeigt die Geschichte der Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde

“Zur Hälfte der Artikel des Jahrbuches könnten wir aus dem Museumsbestand ein Objekt ausstellen“, schätzt Museumsleiterin Julia Meyer.

Plön | Jedes Exponat erzählt eine Geschichte, 810 Artikel aus 49 Jahrgängen des Jahrbuchs für Heimatkunde laden zum Stöbern und Schmökern ein. Zum 50-jährigen Bestehen der AG für Heimatkunde im Kreis Plön zeigt das Kreismuseum Ausstellungsstücke mit Bezug zu einem der Artikel.

Am 21. November 1970 wurde die AG für Heimatkunde in Rathjensdorf gegründet mit damals 47 Mitgliedern. Im Jahr 2000 überstieg die Anzahl die 1000er-Marke. Heute sind es rund 800. Erster Vorsitzender war Friedrich Stender, zu seiner Stellvertreterin wählte die Versammlung Dr. Irmtraut Engling. „Zur Hälfte der Artikel könnten wir aus dem Museumsbestand ein Objekt ausstellen“, schätzt Museumsleiterin Julia Meyer. Sie ist seit 2007 ehrenamtliche AG-Vorsitzende und hat sich um die Bestückung der Vitrinen, Gemälde, Texte und Requisiten gekümmert. Kernstück in der Mitte des Rokokosaales im ersten Stock ist ein runder Tisch mit allen Artikeln, die jemals in den 49 Jahrbüchern erschienen sind. Meyer hat 1620 Seiten gezählt, geschnitten von der Plöner Buchbinderin Brigitte Bodendorff und geheftet von Museumsmitarbeiter Harm Hansen. Er hat auch den Tisch gebaut.

„Jahrbuch Nr. 1 umfasste 168 Seiten, heute sind es rund 260 je Ausgabe“, erzählte Meyer. Im Dezember werde die 50. Ausgabe erscheinen. Etwa 200 Exemplare verschickt die AG jeweils an Mitglieder im In- und Ausland. 600 Jahrbücher werden über die Mitglieder verteilt. Zu allen Exponaten erklärt ein Text die Herkunft und gibt an, in welchem der Jahrbücher der passende Artikel erschienen ist. Slawische Funde bei Ausgrabungen oder die Kriegsgefangenenzone „Kral“, das Kreismuseum selbst als Witwenpalais und Hofapotheke, der Vogel des Jahres oder Handwerkliches: Vielschichtig sind die Themen der Verfasser und die gezeigten Ausstellungsstücke. Darunter auch Kurioses wie der Alubehälter für Trinkwasser, nach dem Krieg zum Rucksack umfunktioniert oder die Schwimmhilfe aus Kork.

Das zweite große Projekt der AG zum Jubiläum ist der Erhalt des historischen Bienenhauses aus Wahlstorf. Meyers Stellvertreterin im Vorstand und Redakteurin des Jahrbuchs, Kreisdenkmalpflegerin Dr. Silke Hunzinger, betreute den Abbau und Transport ins Freilichtmuseum nach Molfsee, wo es restauriert wird. Rechnungsführer Jörg Rogge und Schriftführerin Marianne Schreier komplettieren den geschäftsführenden Vorstand. 16 Personen bilden den Beirat. Wer Mitglied werden möchte, kann gleich vor Ort einen Aufnahmeantrag ausfüllen und erhält ein Jahrbuch nach Wahl zur Begrüßung.

Zu sehen ist die Ausstellung im Kreismuseum bis 7. Februar. Gruppen und Schulklassen sind auch außerhalb dieser Zeiten willkommen, Anmeldung unter 04522/ 744391 oder per E-mail an: post@kreismuseum-ploen. de