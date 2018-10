Kreiskönig wird ermittelt

von shz.de

04. Oktober 2018, 18:52 Uhr

Der Kreisschützenverband Ostholstein ruft die Vertreter der 35 Vereine und Gilden zur Teilnahme am Kreiskönigsschießen auf. Es findet Sonntag, 14. Oktober, beim Schützenbund Glasau-Sarau statt. Nach einem Jahr Amtszeit geben Britta Fabig von der Schwartauer Schützengilde und Manuel Zamorano als Königspaar ihre Insignien ab. Anmeldungen für das Königsschießen werden bis zum kommenden Wochenende erbeten.

Der Schützenbund Glasau-Sarau wird für die Teilnehmer und Gäste aus den Vereinen für ein Frühstück ab 9.30 Uhr sorgen. Nach den Vorrunden werden zunächst jeweils acht Frauen und Männer mit den besten Zehnerschüssen ermittelt. Am Nachmittag geht es dann ins Finale. Kreisvorsitzender Heinrich Möller (Bujendorf): „Es finden sich meistens die bisherigen Starter ein. Das Teilerschießen auf die beste Zehn kann doch jeder Auflageschütze.“ Unter den bisherigen Gewinnern wird gleichzeitig der „Altkönigspokal“ ausgeschossen, den Christel und Jasper Gülck gestiftet haben. Schnelle Anmeldungen sind nun an die stellvertretende Kreisvorsitzende Ute Barths per Telefon unter 0451-2922242 oder Mail ute.barths@travedsl. de zu richten.