Ostholstein und Plön : Kreise verbieten Ausschank und Trinken von Alkohol in der Öffentlichkeit

Die Kreise setzen damit einen Erlass der Landesregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie um.

12. Dezember 2020, 20:45 Uhr

Eutin/Plön | Alkoholische Getränke zum Mitnehmen: Damit haben Gastronomen bislang das Gaststättenverbot des Landes zur Bekämpfung der Corona-Pandemie umgangen. Diese Praxis soll angesichts steigender Corona-Zahlen unterbunden werden. Die Kreise Ostholstein und Plön haben daher eine entsprechende Anordung des Landes im Rahmen von Allgemeinverfügungen umgesetzt. Der Alkoholverkauf an Ständen, Buden und Zelten ist damit nicht mehr erlaubt.

Ich appelliere an alle Bürgerinnen und Bürger, sich verantwortungsvoll zu verhalten.

Stephanie Ladwig, Landrätin

„Die Pandemielage ist sehr ernst. Ich appelliere an alle Bürgerinnen und Bürger, sich verantwortungsvoll zu verhalten“, appellierte Plöns Landrätin Stephanie Ladwig an die Bevölkerung. Kontakte sollten auf ein Minimum reduziert werden, überall dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden könne, sollte ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. „Das sind unsere einzigen Möglichkeiten, dem Virus die Stirn zu bieten“, erklärte die Landrätin.

Mehrere Gründe

Der gemeinschaftliche Alkoholkonsum setze die Hemmschwelle herab, so dass diese gebotenen Vorsichtsmaßnahmen häufig nicht mehr eingehalten würden. Gleichzeitig führten Verkauf und Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit zu einer größeren Zahl von Begegnungen von Menschen. Dies widerspreche der derzeitigen Pandemiepolitik, das öffentliche Leben so weit wie möglich herunterzufahren.

Nur konsequenter Infektionsschutz hilft

Nur mit konsequenten Infektionsschutzmaßnahmen könnten die wesentlichen Funktionen des Gesundheitssystems sowie die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Gebiet des Kreises Plön sichergestellt werden. Die großflächige Unterbrechung, Eindämmung oder Verzögerung der Ausbreitung des neuen Erregers stelle die derzeit einig wirksame Möglichkeit dar, um diese Ziele zu erreichen.