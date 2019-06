Plön : Kreis zahlt für Fehler bei der Jagdsteuer

Nach einem verlorenem Rechtsstreit über die Satzung: Über 28.000 Euro werden an zehn Revierinhaber zurückbezahlt.

von Michael Kuhr

20. Juni 2019, 22:43 Uhr

Plön | Eigentlich ist die Jagdsteuer im Kreis Plön seit Anfang April vom Tisch. Doch nun holen zwei juristisch bestätigte formale Fehler in der alten Satzung den Kreis Plön ein. So stand der Kreistag am Donnerstagabend vor der Entscheidung, die Satzung zur Jagdsteuer rückwirkend bis ins Jahr 2012 zu ändern, damit die Fehler zu heilen und über 28.000 Euro zu behalten oder die Niederlage einzustecken und das Geld an die Revierinhaber auszuzahlen.

Die 28.000 Euro würden aber nicht an alle über 220 Revierinhaber, sondern nur an diejenigen zurück gezahlt, die auch Widerspruch gegen die Gebühr erhoben haben. Das waren etwa 45 Revierinhaber, von denen allerdings am Ende nur zehn als berechtigt übrig bleiben.

Im Kreistag wurde nun am Donnerstagabend leidenschaftlich diskutiert, ob die 28.000 Euro nur an die zehn erfolgreichen Widersprecher gezahlt oder durch eine rückwirkende Satzungsänderung auf alle Revierinhaber aufgeteilt werden soll. Schließlich hätten sie ja ohne Murren die Jagdsteuer auch über Jahre gezahlt.

Christian Otto (SPD) empfahl, der Kreis Plön sollte nicht auf die 28.000 Euro verzichten und Fehler in der Satzung zur Erhebung der Jagdsteuer rückwirkend beheben. Das sei ungerecht denen gegenüber, die jahrelang die Steuerlast getragen hätten.

Thomas Hansen (CDU) rekapitulierte, der Kreis Plön habe eine nicht ordnungsgemäße Satzung erlassen und Wiedersprüchen sei Recht gegeben worden. Er stellte die 28.000 Euro dem rund 200 Millionen Euro umfassenden Kreishaushalt gegenüber und erinnerte daran, dass gerade durch Verzicht auf die Jagdsteuer Frieden mit den Jägern hergestellt worden sei. Außerdem sei das Geld bereits im vergangenen Jahr in den Kreishaushalt eingestellt worden.

Martin Wolf (FDP) meinte, der Kreis müsse jetzt für die Fehler gerade stehen und das zu viel eingenommene Geld wieder auszahlen. Alle gleich zu behandeln hingegen forderte Axel Hilker (Bündnis/ Die 90 Grünen). Nach seinen Worten haben die widersprechenden Revierhaber sogar die Zahlung der Jagdsteuer verschleppt.

Landrätin Stephanie Ladwig räumte ein, dass eine Steuergerechtigkeit in diesem Falle nicht hergestellt werden kann. Das Recht sehe aber hier ausnahmsweise vor, dass die Fehler in der Satzung zur Erhebung der Jagdsteuer rückwirkend geheilt werden könnten.

Klaus Blöcker (KWG), der selbstz 27 Jahre lang die Jagdsteuer bezahlt haben will, erinnerte daran, dass immerhin 180 Revierinhaber nicht in den Genuss einer Rückerstattung der zuviel gezahlten Jagdsteuer kommen: „Wieso sollen 180 Pächter nicht in den Genuss der Rückerstattung kommen“, sagte Blöcker. Das sei für ihn wenig demokratisch. Der Kreis Plön sollte die Fehler in der Satzung heilen und damit alle Steuerpflichtigen in den Genuss von Rückzahlungen kommen lassen. Am Ende der Diskussion stimmten CDU, FDP, UWG und AfD für die Rückzahlung des Geldes an die zehn Revierinhaber. SPD, Linke, Grüne und UWG stimmten dagegen.