Kreis würdigt Mittelalter-Darsteller und Museumsbetreiber

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Achim Krauskopf

erstellt am 23.Nov.2017 | 11:45 Uhr

Die einen machen Geschichte als Mittelalter-Darsteller lebendig, die anderen investieren unendlich viel Freizeit in historische Forschung und den Betrieb eines Museums: Der Kreis Ostholstein verlieh gestern den Kulturpreis 2017 an „Leute von Starigard“ am Oldenburger Wall-Museum und den Verein für Regionalgeschichte der Gemeinde Scharbeutz, der das Museum für Regionalgeschichte in Pönitz unterhält. Der zum 14. Mal verliehene Kulturpreis, der mit 2500 Euro dotiert ist und seit 1991 alle zwei Jahre vergeben, geht wieder an zwei Preisträger, die das Kuratorium der Kulturstiftung des Kreises ausgewählt hatte.

Die Urkunden und Preise wurden gestern Abend im Ostholstein-Museum von Kreispräsident Ulrich Rüder und Landrat Reinhard Sager überreicht. Für die „Leute von Starigard“ nahmen neun Mitglieder, darunter Horst Runge, Hartwig Bauer, Walburg Weitkamp, Regina Haye, Hans Tychsen und Frank Knees den Preis entgegen. Den Verein für Regionalgeschichte vertrat dessen Gründer und Vorsitzender, Dr. Kersten Jungk.

Die Preisträger wurden für ihre besonderen Verdienste in der Heimatpflege ausgezeichnet. Die rund 60 Köpfe zählenden „Leute von Starigard“ vermitteln seit 2005 am Oldenburger Wall in historischen Gewändern altslawische Lebensart und Handwerk. Sie haben, wie Landrat Sager in der Laudatio sagte, wesentlich zu einer Steigerung der Museumsbesucher von 8000 auf über 20 000 jährlich beigetragen.

Die Mitglieder des Vereines für Regionalgeschichte Scharbeutz haben, wie es in der Laudatio hieß, das Museum für Regionalgeschichte in Pönitz zu einem Haus mit großer Bedeutung für regionale Zeit- und Heimatgeschichte gemacht. Der Verein wurde 1988 auf Betreiben von Dr. Kersten Jungk gegründet, der seitdem auch der Vorsitzender ist.

Musikalisch umrahmt wurde der Festakt durch das Akkordeonorchester „Bellow Youngsters“ der Kreismusikschule Ostholstein unter der Leitung von Angelika Eger.