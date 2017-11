Kreis sorgt sich um Ruf der Sana

vergrößern 1 von 2 Foto: Archivfoto: steenbeck 1 von 2

von Redaktion Eutin

erstellt am 21.Nov.2017 | 18:47 Uhr

Der Ton war sachlich, der Inhalt zum Teil heftig: Klaus Abel, Geschäftsführer der an vier Standorten in Ostholstein vertretenen Sana-Kliniken, erntete gestern im Hauptausschuss des Kreistages Kritik aus allen Fraktionen (siehe auch Seite 1). Ungeachtet der aktuellen baulichen Probleme missbilligten die Kreispolitiker, dass die Klinikleitung offensichtlich mehrere Probleme nicht in den Griff bekommen habe und darüber hinaus in der Öffentlichkeit eine Diskussion geführt werde, die dem Ansehen der Kliniken schade.

Vor knapp zwei Wochen hatte der Betriebsrat öffentlich Personalnot angeprangert, auch Ärzte aus der Klinik Oldenburg und die Ärztevertretung Marburger Bund hatten öffentliche Stellung gegen die Klinikleitung bezogen (wir berichteten).

„Das ist alles andere als befriedigend“, quittierte Monika Obieray (Grüne) eine Stellungnahme Abels zu den jüngsten Vorgängen im Ausschuss. Die öffentlich diskutierten Personalprobleme seien nicht neu und immer noch ohne Lösung, drängende Fragen blieben unbeantwortet, Vertrauen werde nachhaltig zerstört: „Sie reiten sich immer tiefer rein“, schimpfte Obieray.

Die Sana-Vertreter hätten schon immer beteuert, dass alles besser werde, dabei treten das Gegenteil ein, stellte Malte Tech (Freie Wähler) fest, und SPD-Fraktionssprecher Burkhard Klinke sprach gar von einem „Super-Gau für die Gesundheitsversorgung in Ostholstein“. Die Einschätzung teilte niemand, aber aus allen Fraktionen wurde kritisiert, dass die Geschäftsleitung einem Verlust des Ansehens, des guten Rufes und des Vertrauens nichts entgegen setze.

Petra Kirner (CDU) konstatierte, dass es ja nur wenige Klagen von Patienten gebe, die vielleicht einmal über die Qualität des Essens oder unfreundliches Personal mäkelten. Aber durch die öffentliche Diskussion werde ein schlechter Ruf befördert. „Das Haus gerät in Verruf“, pflichtete Manfred Breiter (FDP) bei, und Manfred Jaeger (SPD) warf Abel vor, dass er auf die öffentlich erhobenen Vorwürfe aus den eigenen Haus nicht auch öffentliche reagiert habe – und das auch im Ausschuss nicht getan habe.

In seiner Stellungnahme hatte Klaus Abel betont, dass die Sana weiter gewillt sei, den Betrieb von vier Krankenhäuser in der ländlich geprägten Region sicherzustellen. Das werde in den gesetzlichen, strukturellen und finanziellen Rahmen immer schwerer, die Krankenkassen plädierten für eine Schließung von 400 bis 500 Krankenhäusern in Deutschland.

Der Kampf um den Erhalt der Kliniken werde ohne Anpassungen und Änderungen nicht gelingen. Und das Beispiel Lübeck stimme ihn optimistisch, dort seien ähnliche Probleme – auch mit einer schlechten Stimmung in der Belegschaft – überwunden worden.

Das Rezept für Krankenhäuser laute nicht mehr, Löcher in Dienstplänen zu stopfen, sondern Abläufe und Strukturen zu optimieren, erläuterte Dr. Bertram Illert, Ärztlicher Direktor der Sana-Klinik Eutin.

Die Zeit der Generalisten sei in fast allen medizinischen Fachbereichen vorbei. Was früher ein Chirurg gemacht habe, verteile sich heute auf drei Spezialisten, und es sei eine Illusion, dass alle Krankenhäuser diese höhere Zahl an Experten dauernd „vorhalten“ könnten.

Eine Konsequenz daraus: In den Sana-Häusern würden nicht mehr jeweils alle Operationen ausgeführt, sondern die Patienten nach Möglichkeit in die Klinik gebracht, in der sie am besten behandelt werden könnten. „Bei einer schlechten Versorgung drohen größere Schäden als bei einem Transport des Patienten in ein anderes Krankenhaus, in dem er optimal behandelt werden kann.“

Es gebe im Jahr zwischen drei und fünf Fälle, bei denen kein Transport möglich sei: „Für diese Patienten gibt es ein Notfallteam, das zur Behandlung ins Haus kommt.“

Dr. Illert betonte, dass die Gesundheitsversorgung im Kreis gut sei: In den Ambulanzen würden jedes Jahr um die 20 000 Patienten versorgt, „jeder kann mit Kinkerlitzchen kommen“. Eine gute Versorgung sei innerhalb von 20 bis 30 Kilometern sichergestellt, wofür man in Skandinavien teilweise 300 Kilometer fahren müsse.

Ein Punkt blieb im Ausschuss ohne Konsens: Notfallversorgung bedeute laut Vorgaben des Landes, dass in einem Haus rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr operiert werden könne, folglich eine Anästhesie bereit stehen müsse. Das stellte Gabriele Hebel klar, Leiterin des Fachbereichs Sicherheit und Gesundheit des Kreises, und sie untermauerte die Forderung, dass diese Bedingung auch in Oldenburg erfüllt werden müsse.

Dr. Illert entgegnete: „Wir wollen diese Versorgung leisten, möchten aber entscheiden dürfen, wie wir das nachts machen.“ Die Frage nach Rufbereitschaft oder Bereitschaftsdienst sei nicht entscheidend, weil es kaum Fälle gebe, bei denen binnen weniger Minuten operiert werden müsse. „Es kann besser sein, jemanden zu verlegen.“