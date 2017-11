Kreis Plön teilt Jugendkulturpreis

vergrößern 1 von 2 Foto: Röhlk (2) 1 von 2

von Michael Kuhr

erstellt am 17.Nov.2017 | 13:00 Uhr

Um Leistungen junger kreativer Menschen zu würdigen hat der Kreis Plön erstmals einen Kinder- und Jugendkulturpreis für Sechs- bis 21-Jährige ausgelobt. Am Donnerstagabend zeichneten Kreispräsident Peter Sönnichsen und Norbert Maroses, Vorsitzender der Jury und des Kreistagsausschusses für Schule, Kultur und Sport die Künstler aus.

Der Preis ist mit 1000 Euro dotiert und wird künftig in der Fachrichtung Video, Film, Fotografie und neue Medien im jährlichen Wechsel mit dem 1985 erstmals verliehenen Kreiskulturpreis vergeben. „Öffentliche Anerkennung ist für alle Künstler Lebenselixier“, unterstrich Maroses den hohen Stellenwert, den der Kreis der Kultur beimesse.

Neun Vorschläge gingen ein und wurden von einem Preisgericht aus Fachleuten und Kreistagsabgeordneten bewertet. Die Laudatoren, Werbefachmann Holmer Zastrow und Filmemacher Oliver Boczek, begründeten die Auswahl.

Der Preis wurde aufgeteilt: 400 Euro erhielten Johanna Friedrichsen und Laura Dietel vom Gymnasium Lütjenburg für ihren Filmbeitrag „Mein Traum“. Als zweiter Gewinnerfilm mit 300 Euro belohnt wurde „Woyzeck“ von Ronja Stark, Juliane Steckel, Beke Heinemann, Pauline Frey, Felix Mader und Jonas Schütz von der Gemeinschaftsschule Probstei. Der 300 Euro-Preis für das beste Foto ging an Beke Heinemann für ihr Motiv „Idylle im Verfall“. Es zeigt Schloss Salzau als Symbol strahlender Hochkultur, bedroht von einem maroden Holzgerüst im Vordergrund. Bewertet wurden Motivaufbau, Perspektive, Regionalbezug und persönlicher Einsatz.

Im Film „Mein Traum“ verarbeiteten Laura Dietel und Johanna Friedrichsen das Problem junger Menschen, sich elterlichen Erwartungen und Kritik zu stellen, ihr eigenes Ding durchzuziehen und sich nicht von anderen beeinflussen zu lassen. Auf diesem Weg wünschten sich Jugendliche die Unterstützung der Eltern. Ein Kernsatz lautet: „Es ist wichtig, dass ich glücklich bin mit dem, was ich mache. Egal, ob Dinge Sinn machen oder nicht.“

Dazu Laura Dietel: „Wir wollten ein tiefgründiges Thema. Selbstfindung spielt in unserem Alter eine große Rolle.“ In Form eines Trailers war „Woyzeck“ in fünf Sequenzen aufgebaut. Mit starken Bildern zu Begriffen wie Moral, Verzweiflung, Eifersucht. Urteil der Jury: „Spannungsgeladen und dramatisch.“