Plön : Kreis Plön sucht Pflegeeltern

von Michael Kuhr

26. November 2018, 17:28 Uhr

Es gibt vielfältige und oft schwierige Familiensituationen, in denen Kinder und Jugendliche nicht in ihren Herkunftsfamilien bleiben können. Dann werden betroffene Kinder und Jugendliche in Wohngruppen, Einrichtungen oder aber auch Pflegefamilien untergebracht.

Für diese wichtige Aufgabe, Kinder und Jugendliche aufzunehmen und zu betreuen, sucht der Kreis weitere Pflegeeltern. Gesucht werden Menschen, die Kindern und Jugendlichen einen verlässlichen Alltagsrahmen bieten und eine vertrauensvolle, liebevolle Beziehung zu ihnen aufzubauen möchten. Interessierte sollten sich beim Pflegekinder- und Adoptionsdienst des Amtes für Familie und Jugend anmelden.

„Der Zeitraum, für den Eltern Pflegekinder aufnehmen, variiert je nach Situation – angefangen von einer begrenzten Zeit als Bereitschaftseltern bis hin zu längeren Zeiträumen, nicht selten auch bis zur Volljährigkeit“, sagte Landrätin Stephanie Ladwig. Interessierte Paare, Frauen und Männer könnten sich je nach persönlichen und familiären Möglichkeiten für eine dieser unterschiedlichen Betreuungsformen entscheiden.

„Wir brauchen für jedes Kind und jeden Jugendlichen, der nicht mehr in seiner Familie leben kann, eine passgenaue, neue Lebensform“, erklärt Anselm Brößkamp, Leiter des Amtes für Familie und Jugend. Pflegeeltern seien für diese jungen Menschen häufig ein besonders geeignetes Lebensumfeld.

Der Pflegekinder- und Adoptionsdienst des Kreises begleitet die Pflegeeltern nach einer umfänglichen Beratung und Prüfung mit Rat und Hilfe bei der Betreuung der aufgenommenen Kinder und Jugendlichen. Ein weiteres Angebot des Amtes für Familie und Jugend zur Unterstützung der Pflegefamilien sind Austauschmöglichkeiten in einer Pflegeelterngruppe, Fortbildungen zu Themen und Fragen, die Pflegeeltern im neuen Familienalltag mit Pflegekindern beschäftigen und natürlich die persönliche Beratung.

Zudem erhalten Pflegeeltern Leistungen für den Unterhalt und für die Erziehung eines Pflegekindes. Weitere Auskünfte erhalten interessierte Personen vom Team des Pflegekinder- und Adoptionsdienstes des Kreises Plön (Tel. 04522/743463). Zusätzliche Einblicke und Informationen für Interessierte bietet die Website www.pflegeeltern-kreis-ploen.de