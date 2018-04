Kreis Plön schult Flüchtlingshelfer

von Achim Krauskopf

10. April 2018, 14:25 Uhr

Der Kreis Plön bietet Schulungen für ehrenamtliche Helfer in der Flüchtlingshilfe an. Für Kurzentschlossene sind im

1. Modul am kommenden Dienstag, 17. April, ab 19 Uhr im Gemeindesaal der Kirchengemeinde Preetz am Kirchplatz 8 noch Plätze frei.

Die Schulung bieten der Kreis Plön mit Unterstützung des Deutschen Kinderschutzbundes, Landesverband Schleswig-Holstein, für alle ehrenamtlichen Helfer der Flüchtlingshilfe an. Der Titel der Schulung, die aus zwei Modulen besteht, lautet: „Fluchthintergründe und didaktisches Vorgehen in der ehrenamtlichen Arbeit mit geflüchteten Kindern und ihren Familien“. Die Ehrenamtskoordinatorinnen des Kreises Plön, Magdalena Wassink und Christine Wulf, freuen sich, mit Solveigh Deutschmann eine kompetente Referentin gefunden zu haben. Sie hat 2012 den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland für ihr jahrzehntelanges Engagement in der Flüchtlingshilfe verliehen bekommen.

Anmeldungen für das erste Modul nimmt Ehrenamtskoordinatorin Magdalena Wassink noch bis zum Montag, 16. April, entgegen (vorzugsweise per E-Mail an magdalena.wassink@kreis-ploen.de oder Telefon 04522/743693. Für das zweite Modul am 8. Mai endet die Anmeldefrist am 27. April.

In den Modulen geht es unter anderem um Sprachbarrieren, schwer zu verstehendes Verhalten oder belastete/ traumatisierte Kinder in der täglichen Arbeit. Dabei können Ehrenamtliche schnell an ihre persönlichen Grenzen stoßen. Um in den vielfältigen Situationen sicher handeln zu können, werden in der Fortbildung neben Wissen über Fluchthintergründe und interkulturelle Differenzen auch didaktische Kompetenzen behandelt.

Die Schulung besteht aus zwei aufeinander aufbauenden Modulen von bis zu drei Stunden, die jedoch auch einzeln für sich buchbar sind.