Corona aktuell : Kreis Plön hat die niedrigste Inzidenz in Deutschland, Ostholstein bleibt unter 100

Die Infektionsrate in Plön ist wieder unter 50 gesunken, Ostholsterin bleibt in den 80-ern.

von Achim Krauskopf

26. April 2021, 16:34 Uhr

Eutin/Plön | Bei den offensichtlichen Unwägbarkeiten, die das Infektionsgeschehen aktuell bereit hält, gab es für den Kreis Plön ein erfreuliches Wochenende: In den drei Tagen von Freitag bis Montag Mittag wurden neun Corona-Infektionen festgestellt. Mit diesen niedrigen Zahlen ist die Sieben-Tage-Inzidenz des Kreises von 53,6 auf 36,5 gesunken.

Der Kreis Plön bleibt damit vorerst von den Einschränkungen verschont, die sich mit einer Inzidenz von mehr als 50 über mindestens drei Tage hinweg einstellen. Und Plön hatte gestern die niedrigstens Inzidenz in ganz Deutschland.

Der Kreis Ostholstein ist in der Liste aller 294 Kreise und 107 Städte auf Rang 35. Mit einer von 85,3 leicht auf 86,3 gestiegenen Inzidenz liegt er noch unter der Marke von 100. Nur noch 56 Kreise und Städte in Deutschland sind noch unter 100. Allerdings gab es übers Wochenende in Ostholstein insgesamt 59 Neuinfektionen, im Schnitt also 20 pro Tag.

2984 Infektionen in Ostholstein

Die Zahlen im Detail: Die Gesamtzahl der Infektionsfälle in Ostholstein beträgt 2984, aktuell positiv sind 263 (plus zehn), als genesen gelten 2640 (plus 49). in klinischer Behandlung sind unverändert zwölf Patienten.

Um 85 auf 940 gewachsen ist die Zahl der Menschen in Quarantäne. Bislang sind 81 Personen mit einer Covid-19-Infektion gestorben.

Weniger aktuelle Fälle

Im Kreis Plön ist die Gesamtzahl aller Corona-Infektionen auf 1192 gestiegen, aktuell positiv sind 98 (minus neun), genesen sind 1066 (plus 18), in klinischer Behandlung sind unverändert fünf Patienten. Die Zahl der Personen in Quarantäne ist leicht um sechs auf 250 gesunken. Bislang sind im Kreis Plön 28 Menschen mit Corona gestorben.