Nicht nur in Corona-Zeiten: : Kreis Plön baut sein Homeoffice-Angebot aus

Neue Arbeitsplatzmodelle in Planung – Im Lockdown arbeiten 375 Mitarbeiter der Plöner Kreisverwaltung im Homeoffice.

von Michael Kuhr

27. Januar 2021, 13:55 Uhr

Plön | Die Corona-Pandemie bietet auch Chancen - die Arbeit aus dem Homeoffice heraus. Etwa 375 der knapp 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises Plön sind in der Lange, aus dem Homeoffice heraus zu arbeiten und besitzen dafür auch die technische Ausstattung, bestätigte die Pressesprecherin des Kreises Plön, Rebekka Merholz.

Auch das Fehlen entsprechender technischer Ausstattung zu Hause hindere am Homeoffice. Tatsächlich nehmen fast alle der 375 Personen die Möglichkeit des Homeoffice auch wahr Rebekka Merholz, Pressesprecherin des Kreises Plön

Bei den übrigen 215 Mitarbeitenden sei Homeoffice aufgrund der Art der zu erledigenden Aufgaben wie zum Beispiel Hausmeisterei, Poststelle, Kundeninformation, Reinigungsdienst und Zulassungsstelle nicht möglich. Auch das Fehlen entsprechender technischer Ausstattung zu Hause hindere am Homeoffice. Tatsächlich nehmen fast alle der 375 Personen die Möglichkeit des Homeoffice auch wahr, sagte Merholz weiter. Dies geschehe aber häufig nicht an allen Arbeitstagen der Woche, da weiterhin gewisse Anwesenheitszeiten in der Verwaltung erforderlich seien - zum Beispiel um Akten zu holen oder Vorgänge vor Ort zu bearbeiten. Rebekka Merholz weiter: „Im Durchschnitt sind momentan etwa 125 Mitarbeitende zeitgleich im Homeoffice tätig.“

Zudem gibt es zusätzlich eine Dienstvereinbarung

Die Mitarbeitenden loggen sich in das Rechenzentrum des Kreises ein und arbeiten auf den Servern der Kreisverwaltung, genau wie bei der Arbeit in der Verwaltung vor Ort. Die Daten unterliegen damit dem gleichen hohen Schutzniveau wie bei der herkömmlichen Tätigkeit im Büro. Zudem gibt es zusätzlich eine Dienstvereinbarung, die alle Mitarbeiter, die von zu Hause aus arbeiten, verpflichtend unterzeichnen müssen. Sie regelt auch den Versicherungsschutz, die Arbeitszeit und die Ausstattung des Arbeitsplatzes.

Weitreichende Digitalisierung der Verwaltung ist eine wichtige Grundlage

Eine wichtige Grundlage für eine gute Arbeit im Homeoffice ist die weitreichende Digitalisierung der Verwaltung und damit einhergehend die Einführung der digitalen Akte, so Merholz. Nur wenn alle wichtigen Informationen digital abrufbar seien, sei Homeoffice in vielen Arbeitsbereichen auch in größerem Umfang (nicht nur an einzelnen Tagen) sinnvoll umsetzbar.

Ein weiterer wichtiger Aspekt sei das Thema „Führen auf Distanz“

Die Verwaltung arbeite an der Umsetzung dieses Zieles, es werde aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis die digitale Arbeitsweise in allen Bereichen der Verwaltung realisiert sei. Ein weiterer wichtiger Aspekt sei das Thema „Führen auf Distanz“. Die Führungskräfte müssten entsprechend geschult werden, um auch den Mitarbeitenden im Homeoffice die notwendige Unterstützung und Begleitung zukommen zu lassen, wie es in der Verwaltung der Fall wäre.

Bereits vor Corona haben in der Kreisverwaltung etwa 150 Mitarbeitende alternierende Telearbeit geleistet, rechnet Rebekka Merholz vor. Dies bedeutet, dass teilweise im Homeoffice gearbeitet wird, dass aber auch Anwesenheitszeiten in der Verwaltung erforderlich seien. Merholz: „Durch Corona haben nun weitere Mitarbeitende die Arbeit im Homeoffice kennen und teilweise auch schätzen gelernt.“ Es gebe aber auch einige Personen, die Homeoffice ablehnten. Gründe seien der Wunsch nach Trennung von Arbeit und Privatleben aber auch fehlende räumliche oder technische Möglichkeiten oder auch die Angst vor dem Verlust von sozialen Kontakten. Eine Umfrage unter den Mitarbeitenden habe gezeigt, dass die meisten das Modell der alternierenden Telearbeit einer ausschließlichen Tätigkeit im Homeoffice vorziehen. Als optimal werde dort die Möglichkeit genannt, an ein bis zwei Tagen in der Woche von zu Hause aus zu arbeiten.

Der Kreis Plön versteht sich als moderner Arbeitgeber und möchte auf die Wünsche des Personals eingehen Stephanie Ladwig, Landrätin im Kreis Plön

„Der Kreis Plön versteht sich als moderner Arbeitgeber und möchte auf die Wünsche des Personals eingehen, sofern die Aufgabenerledigung nicht darunter leidet“, sagte Landrätin Stephanie Ladwig. Und weiter: „Wir verfolgen deshalb das Ziel, unseren Mitarbeitenden auch nach Corona Homeoffice, wenn gewünscht, zu ermöglichen.“ Im Rahmen der Diskussion um einen Ergänzungsbau habe die Verwaltung bereits 2019 deutlich gemacht, dass Homeoffice ausgebaut werde und damit die Einführung weiterer moderner Arbeitsformen wie zum Beispiel Desk Sharing einhergehen solle. Entsprechende Konzepte würden derzeit erarbeitet.