Kreis Ostholstein startet Fotowettbewerb zum Stadtradeln

von Alexander Steenbeck

28. August 2018, 10:44 Uhr

Zum Auftakt der Aktion Stadtradeln des Klimabündnisses startet der Kreis Ostholstein einen Fotowettbewerb. Gesucht werden aussagekräftige Fotos rund um das Thema Stadtradeln.

Egal, ob man auf zwei oder mehr Rädern unterwegs ist, selbst in die Pedale tritt, gezogen oder geschoben wird, ob es zum Markt geht, zur Arbeit, zum Sport oder zur Schule: Der Kreis Ostholstein möchte im Rahmen eines Fotowettbewerbs daran teilhaben. Aus allen Einsendungen zwischen dem 1. und 30. September sucht eine Jury, bestehend aus Stadtradeln-Koordinatoren im Kreis Ostholstein, die besten drei Fotos aus. Die Gewinner erhalten je eine Ortlieb-Fahrradtasche im Stadtradeln-Design. Zudem werden die Fotos drei Monate lang auf der Seite des Klimaschutzes Kreis Ostholstein gezeigt. Die Auswahl der Gewinner erfolgt bis zum 15. Oktober und die Gewinner werden daraufhin persönlich informiert. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer darf maximal drei Fotos einsenden. Diese sollen die Freude am Radfahren darstellen und zur Teilnahme an der Aktion Stadtradeln motivieren. Die Teilnahmebedingungen sind einzusehen auf der Internetseite des Klimaschutzes Kreis Ostholstein – www.klimaschutz-oh.de.