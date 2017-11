Kreis muss im Innenhof anbauen

vergrößern 1 von 2 Foto: emde 1 von 2

Constanze Emde

15.Nov.2017

Nach mehr als einem Jahr Planung machte die Kreisverwaltung ihre Raumnot am Montagabend erstmals öffentlich – und stellte mehrheitsfähige Lösungen vor. Nils Hollerbach und Christoph Ibrügger vom zuständigen Fachdienst schilderten dem Bauausschuss des Kreises das Problem: „Wir haben allein von 2014 auf 2015 gut 65 zusätzliche Stellen geschaffen, die Platz brauchen. Für 2018 erwarten wir weitere 25 neue Mitarbeiter aber wir sind mit der Nachverdichtung der Büros an einer Grenze angelangt“, sagte Hollerbach, Fachbereichsleiter für Planung, Bau und Umwelt.

Um Abhilfe zu schaffen, habe die Verwaltung verschiedenste Möglichkeiten geprüft: Von naheliegenden Immobilien, die gekauft oder gemietet werden könnten bis hin zur Planung für einen Neubau auf dem kreiseigenen Grundstück im Innenhof der heutigen Kreisverwaltung in der Lübecker Straße 41. Ursprünglich sei sogar mal die benachbarte Polizei vor etwa einem Jahr gefragt worden, ob das Gebäude gegen einen Neubau für die Wache am Bahnhof beispielsweise für den Kreis getauscht werden könne. „Damals deckte das genau unseren Bedarf, doch wir erhielten eine Absage“, erinnert Hollerbach.

Die Alternativen-Suche begann. Die verschiedenen Möglichkeiten schilderte Christoph Ibrügger vom Fachdienst Grundstücks- und Gebäudeservice: „Unser Kreishaus und alle umliegenden Liegenschaften sind ausgeschöpft, wir brauchen kurzfristige Lösungen, heißt wir müssen anmieten.“ Dafür habe der Kreis zahlreiche Gespräche geführt in der direkten Umgebung. Auch die Wisser-Schule und das Telekom-Gebäude seien in den Fokus geraten, doch die zeitlichen Fristen und Kaufoptionen seien nicht gegeben. „Die Stadt Eutin teilte uns mit, dass die derzeitige Beschlusslage nicht für einen Neubau der Schule vorliegt. Das wäre aber Voraussetzung, bevor wir überhaupt mit dem Gebäude planen könnten“, ergänzte Hollerbach. Neben dem engen Zeitplan für den Kreis, der in drei bis dreieinhalb Jahren in einen Neubau einziehen möchte, sei zweifelhaft, ob das Gebäude der Wisser-Schule mit historischem Bestand überhaupt derart geeignet sei für eine Verwaltung. In den Gesprächen mit der Entwicklungsgesellschaft Ostholstein (Egoh) ergaben sich weitere Optionen: Zum einen stehe eine Anmietung für rund 15 Mitarbeiter in der Röntgenstraße kurz vor dem Abschluss, zum anderen plane die Egoh laut Ibrügger demnächst den Umbau einstiger Lagerräume in Büroflächen. „Auch der Entwicklungsgesellschaft ist nicht entgangen, dass Büroflächen in Eutin Mangelware sind“, sagte Ibbrüger.

Der Kreis benötige bis 2020 Platz für 90 zusätzliche Mitarbeiter. Ibrügger zeigte die kostenintensive Variante der Anmietung: „Mit der kumulierten Hochrechnung auf 80 Jahre liegen wir bei Ausgaben von mehr als 42,7 Millionen Euro, aktuell betragen die Mietkosten pro Monat rund 30 300 Euro.“ Die Hochrechnungen beziehen sich auf 80 Jahre, weil das die Abschreibungszeit für ein neues Gebäude sei.

Bleibt die Idee des Neubaus: Ibrügger stellte zuerst die große Variante vor, in der der alte Anbau, der an den Denkmalgeschützten Teil des Kreisgebäudes andockt und Richtung Jungfernstieg zeigt, abgerissen wird und gemeinsam mit Neubau Platz für die prognostizierte Mitarbeiterzahl schaffen würde. Kosten: Rund elf Millionen Euro inklusive eines zusätzlichen Problems: Die derzeitigen 133 Parkplätze im Innenhof fallen ersatzlos weg.

Die günstigere Variante, die die Verwaltung präferiert, ist ein Neubau für 51 Mitarbeiter an den alten Anbau, der Abriss der alten Waschhalle im Innenhof für rund zehn Millionen Euro, ohne Kellergeschoss liege die Schätzung bei rund 7,6 Millionen Euro. Die rund 50 Parkplätze die dann wegfallen, könnten auf noch zu erwerbenden Grundstücken nahe des Katerstiegs ersetzt werden. „Sondierungsgespräche gab es dazu bereits und wir sollten kaufen, denn lange werden die Preise um uns herum nicht so bleiben, wenn unsere Platznot publik wird“, sagte Hollerbach.

Um in der Zukunft in Kreishausnähe einen Erweiterungsbau planen zu können, wenn langfristige Mietverträge wie beispielsweise mit der Volksbank auslaufen und die Mitarbeiter wieder Büros benötigen, bat die Verwaltung den Ausschuss, ein Vorkaufsrecht bei einem Grundstück in der Lübecker Straße eintragen zu lassen. „Das hätten wir als Möglichkeit in der Hinterhand, die wir nicht ziehen müssen, wenn wir merken, dass sich die Bedarfe in fünf bis zehn Jahren ändern und anders entwickeln beispielsweise durch e-governemt“, sagte Hollerbach auf Nachfrage. Für einen Erweiterungsbau rechneten die Fachleute nochmals mit rund 3,2 Millionen Euro – alles Stand heute. „Wir können nicht in die Zukunft schauen, sondern mit den Regelwerken die es gibt, nur zurück“, antwortete Ibrügger, als aus dem Ausschuss heraus die einfache Rechnung aufkam, dass die größere Lösung doch dann die günstigere sei. Aber Ibrügger und Hollerbach mahnten die mangelnde Flexibilität für neue Entwicklungen sowie den schwierigen Baugrund an. „Der Anbau am Jungfernstieg ist auf Pfählen gegründet“, sagte Ibbrüger.

Die Mehrheit war letztlich überzeugt vom Handlungsbedarf und empfahl dem Kreistag sowohl das Vorkaufsrecht für ein Grundstück in der Lübecker Straße eintragen zu lassen sowie 800 000 Euro für Vorplanungen eines Neubaus im Innenhof bereitzustellen.