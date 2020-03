Kreis legt nach: Anreise untersagt

Ostholstein erneuert die Allgemeinverfügung: Zweitwohnungsbesitzer dürfen ohne triftigen Grund nicht anreisen

von Achim Krauskopf

24. März 2020, 20:47 Uhr

Eutin | Der Kreis Ostholstein hat drei Tage nach dem Erlass einer Allgemeinverfügung am Dienstagabend (24. März) eine neue Fassung veröffentlicht. Eine wesentliche Änderung: Zweitwohnungsbesitzer, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Allgemeinverfügung bereits in ihrer Nebenwohnung aufhalten, müssen nicht abreisen. Neuanreisen ohne triftigen Grund sind untersagt. Außerdem ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum nur noch alleine und nur mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person erlaubt oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes.

Der Kreis setze, wie es in einer Pressemitteilung des Kreises am Dienstagabend hießt, eine vergangene Woche erlassene Rechtsverordnung über Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 weiter um. Die neue Allgemeinverfügung vom 24. März gelte bis einschließlich 19. April 2020 und ersetze die Allgemeinverfügung vom 21. März.

Die neue Verfügung enthält folgende wesentliche Änderungen:

Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur noch alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands gestattet. Dabei sind die Kontakte zu anderen Personen auf ein absolut notwendiges Minimum zu reduzieren und, wo immer möglich, ein Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern einzuhalten. Der Weg zur Arbeit, zur Notbetreuung, Einkäufe, Arztbesuche, erforderliche Termine und Prüfungen, Hilfe für andere oder individueller Sport und Bewegung an der frischen Luft sowie andere notwendige Tätigkeiten bleiben weiter möglich.

Private Veranstaltungen wie Geburtstagsfeiern, Grillabende oder ähnliche Veranstaltungen sind untersagt. Dies gilt auch in Wohnungen, auf Privatgrundstücken und in privaten Einrichtungen. Kontakte zu anderen Personen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes sind auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Unverändert gilt eine von der Landesregierung zusammengestellte Liste, welche Dienstleistungen weiter angeboten werden und welche Geschäfte weiter geöffnet bleiben oder geschlossen werden müssen.

Landrat Reinhard Sager habe sich Dienstag in einer Telefonkonferenz mit den Bürgermeistern der Ostseebädergemeinden über die Situation vor Ort informiert. Einmütig sei man zu dem Schluss gekommen, dass die bislang angeordneten Maßnahmen Wirkung gezeigt hätten bei dem Ziel, einen effektiven Schutz vor der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus’ in Ostholstein zu erreichen. Mit den Regelungen sei es gelungen, eine Welle anreisenden Zweitwohnungsbesitzern zu verhindern.

Bürgermeister und Landrat kamen überein, dass eine neue Allgemeinverfügung des Kreises notwendig sei. Der gemeinsame Appell aus der Runde laute, dass Zweitwohnungsbesitzer möglichst nicht an die Küste reisen sollen.

Sager: „Die Maßnahmen dienen schlussendlich dem Wohle aller Bürgerinnen und Bürger. Der Kreis ist bislang von einem sprunghaften Anstieg bei den infizierten Fällen verschont geblieben. Wir hoffen, dass unsere Maßnahmen, dies auch weiterhin zu verhindern helfen“, so Sager.

Auf Basis der Montag zwischen Land und Kreisen getroffenen Vereinbarung hat der Kreis Ostholstein seine Allgemeinverfügung zur Nutzung von Nebenwohnungen am 24. März angepasst. Ab sofort gilt Folgendes:

Zweitwohnungsbesitzer, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Allgemeinverfügung bereits in ihrer Nebenwohnung aufhalten, müssen nicht abreisen. Neuanreisen ohne triftigen Grund sind untersagt.

Triftige Gründe für die Nutzung der Nebenwohnung liegen vor, wenn:

• die Nebenwohnung aus zwingenden gesundheitlichen, beruflichen sowie aus ehe-, sorge- und betreuungsrechtlichen Gründen genutzt wird,

• Verwandte 1. Grades, die Ehegattin, der Ehegatte, die Lebenspartnerin oder der Lebenspartner in der Nebenwohnung ihren derzeitigen Aufenthaltsort haben,

• eine zwingende Betreuung von betreuungs- oder pflegebedürftigen Familienangehörigen (Eltern, Kinder) in oder bei der Nebenwohnung sichergestellt werden soll, oder

• um eine am Hauptwohnsitz nicht zu gewährleistende Trennung von Personen vorzunehmen, die aufgrund behördlicher Anordnung unter häusliche Quarantäne gestellt wurden, oder

• um zwingende und nicht aufschiebbare Erhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen an der Nebenwohnung vorzunehmen. Dies gilt nicht für Renovierungsarbeiten.



Die Allgemeinverfügungen, die Landesverordnung und die Positivliste sind auf der Internetseite des Kreises unter www.kreis-oh.de nachzulesen.