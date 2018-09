Kreative Herbstdeko

von Michael Kuhr

Die VHS Bosau bietet am Sonnabend, 6. Oktober, einen Kursus zur Herstellung der eigenen floralen Herbstdekoration an. Interessierte lernen wie man Türkränze, Herbstgestecke und Pflanzungen selbst macht. Die Floristin Tina Salow zeigt anhand von Mustern individuelle Dekorationsmöglichkeiten. Teilnehmer können Gefäße, Kränze oder Dinge, für die sie noch eine kreative Idee benötigen, mitbringen. Saisongerecht wird mit Materialien wie Physalis, Mais, Kürbissen, Hortensien, Sonnenblumen, Hagebutten und noch vielem mehr gearbeitet. Infos und Anmeldung unter Tel. 0162/ 4958768 oder E-Mail an info@vhs-bosau.de.