Lesen, Basteln, Spielen, Lernen : „Kreativ-Kids“ vor einem Neuanfang

von Juliane Kahlke

12. Oktober 2018, 14:42 Uhr

Die Evangelische Jugend in der Holsteinischen Schweiz lädt alle Kinder von sechs bis zwölf Jahren nach den Herbstferien zu der Gruppe „Kreativ-Kids“ ein. Diese findet aus organisatorischen Gründen nun immer am Mittwoch von 15 bis 16 Uhr statt. An schulfreien Tagen pausiert die Gruppe.

Die Kinder treffen sich im Neudorfer Gemeindehaus in der Plöner Straße 61 in Eutin. Sie werden zusammen spielen, basteln und sie werden das Kirchenjahr kennenlernen. Beim gemeinsamen Lesen von Geschichten, Basteln von Fensterbildern oder beim Gestalten einer nächsten Gruppenstunde lernen sie, eine Aufgabe innerhalb der Gruppe zu übernehmen und können nach Ende der Arbeit oder Aufgabe stolz auf ihre Leistung sein, wie Diakon Andreas Hecht und Lisa Tobinski sagen. Die Kinder könnten gerne erst einmal unverbindlich vorbeikommen und gucken, ob ihnen die Gruppe gefällt.

Lisa Tobinski, die neue Bundesfreiwilligendienstleistende bei der Evangelischen Jugend Holsteinische Schweiz, betreut die Kreativ Kids. Sie bringt langjährige Erfahrungen aus ihrer Kirchengemeinde im Lüneburger Raum mit.