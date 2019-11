Ahrensbök : Krankenkasse will Hannahs Behandlung bezahlen

Ahrensböker Eltern sind überglücklich: Kurz nach Kampagnen-Start „Help Hannah“ erklärt Krankenkasse die Kostenübernahme.

Avatar_shz von Constanze Emde

06. November 2019, 09:18 Uhr

Ahrensbök | Es ist die gute Nachricht des Tages: Die kleine Hannah, die an spinaler Muskelatroskopie erkrankt ist, bekommt das teure Medikament aus den USA von der Krankenkasse bezahlt und eine Behandlung in Deutschland. „Wir sind überglücklich und immer noch überwältigt von der Nachricht. So langsam kommt es an und die Felsbrocken fallen von uns ab“, sagt Mutter Jasmin Christophersen auf Nachfrage. Dienstagabend habe ihr Anwalt angerufen und mitgeteilt, dass die Krankenkasse die 2,1 Millionen US Dollar sowie die Behandlung in Deutschland übernehmen werde. Vor neun Tagen erst haben die Eltern die Kampagne Help Hannah gestartet, um die nötigen Spendenmittel zu sammeln. Spinale Muskelatroskopie ist eine seltene, lebensbedrohliche Erbkrankheit, die dramatische Muskelverluste verursacht. In Deutschland ist bislang nur die Behandlung mit Spinraza zugelassen: Ein Medikament, dass den Muskelschwund stoppen sollen, und per Lumbalpunktion drei bis vier mal im Jahr injeziert werden muss. Zolgensma, das 2,1 Millionen US Dollar teure Medikament, wirke am Gendefekt selbst, so die Eltern. Versteckt in einer Art Virus wird das Gen, das im Körper von Hannah kaputt ist in der gesunden Variante eingeschleust, so dass der kleine Körper selbst in der Lage ist, Muskeln aufzubauen.

Eltern sind dankbar, überwältigt und erleichtert

Der große Wunsch von Hannahs Eltern ging binnen neun Tagen in Erfüllung. Sie hatten mit der Muskelstiftung an ihrer Seite eine Kampagne „Help Hannah“ ins Leben gerufen, ihre Geschichte den Zeitungen und regionalen Fernsehsendern erzählt. Heute Abend sind sie bei Stern TV in Köln eingeladen und wollen auch dort anderen Hannahs Geschichte erzählen und anderen Menschen Mut machen. „Auch in der heutigen Zeit bedeutet Gemeinschaft und Zusammenhalt so wahnsinnig viel, weil es Menschen gibt denen eben nicht egal ist, wie es anderen geht“, sagt die 28-jährige Mutter. Sie seien unendlich dankbar für die große Unterstützung und Spendenbereitschaft in der kurzen Zeit. Auch dies wollen sie in der Stern-TV-Sendung heute Abend sagen.

Das passiert mit den Spenden

Was passiert mit den bisher eingegangenen Spendengeldern? Der aktuelle Spendenstand von 91.000 Euro auf dem Konto der Muskelstiftung steht – wie gesetzlich vorgeschrieben – zwei Jahre für Hannah und ihre Bedürfnisse bestehen, sagt Jasmin Christophersen. „Danach kann die Muskelstiftung das Geld verwenden für Menschen, die genauso dringend wie Hannah Hilfe benötigen. Unser Anliegen und das der Stiftung ist es, die Forschung voranzutreiben. Denn Erwachsenen oder älteren Kindern kann aktuell mit dem Mittel aus Amerika nicht geholfen werden“, sagen die Eltern.

Wie geht es nun weiter?

Hannah wird, zurück aus Köln, alsbald Blut abgenommen bekommen, um die Antikörper zu testen. Dann folgen weitere vorbereitende Untersuchungen, um das Medikament speziell auf den Körper der Eineinhalbjährigen anzupassen. „Wir hoffen, dass die Behandlung vielleicht sogar bei unserem behandelnden Arzt in Hamburg erfolgen kann. Aber das wird sich zeigen. Jetzt sind wir glücklich und dankbar“, sagen die Eltern. Ihrer kleinen Hannah strich Jasmin Christophersen nach dem Zubett-Bringen am Dienstagabend über den Kopf mit den Worten „Jetzt wird alles gut, Hannah.“