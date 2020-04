Eutin/Malente : Kranich aus Baum gerettet

Ein Vogel auf Abwegen: Kranich wurde in Astgabel schwer verletzt. Spaziergänger alarmierten Tierschützer.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

07. April 2020, 15:03 Uhr

Eutin/Malente | Aufmerksame Spaziergänger trauten ihren Augen nicht, als sie Ende März in der Nähe des Hofes Radlandsichten bei Malente einen hilflosen großen Vogel in einem Baum hängen sahen, der sich in den Ästen verfangen hatte. Der Jagdpächter und Grundstückseigentümer Gerd Schumacher übernahm die schwierige Aufgabe der Bergung; es handelte sich um einen Kranich, offenbar einer der drei Brutpaare in seinem Revier.

„Wälder werden nur überflogen“

„Diese Stelzvogelart hat nämlich auf einem Baum nichts zu suchen, er bewegt sich und lebt auf der Erdoberfläche, brütet versteckt zum Beispiel in Erlenbrüchen, und Wälder werden nur überflogen“, sagt Holger Jürgensen, seit 25 Jahren als Gründer und Vorsitzender der Vogelschutzgruppe (VSG) Eutin-Bad Malente und als Autor der OHA-Reihe „Vogelkunde“ bekannt. Der Vogel-Experte schätzt, dass den „Vogel des Glücks“ eine unglückliche Böe erwischt haben wird, so dass er sich im Geäst eines Baumes verfing und aus einer Astgabel schwer verletzt geborgen werden musste. Wie lange der Vogel in seiner lebensbedrohlichen Lage hing, war nicht nachzuvollziehen; sein hoher Blutverlust führte jedoch zu einem enormen Absinken seines Blutdruckes. In Absprache mit Günther Kurz von der Elisabeth-Mierendorff-Stiftung erfolgte eine Erstversorgung durch einen Tierarzt, der zwar nach dem Röntgen des Vogels keine Brüche, jedoch am ganzen Körper zahlreiche Hämatome und offene Verletzungen feststellte. Letztere mussten genäht werden.

Kranich steht vor Auswilderung

Nach gut überstandener ersten Nacht übernahm die Stiftung den Vogel in ihre Auswilderungsvoliere in Kasseedorf, wo er seiner Gesundung entgegen sieht. Die Vogelschützer hoffen, ihn bald wieder in die Natur entlassen zu können, so Jürgensen.