Corona aktuell : Kräftiger Zuwachs der Personen in Quarantäne in Ostholstein und Plön

Inzidenzen sinken, aber Infektionsfälle in Schulen und Kitas vergrößern die Gruppe derer, die zur Isolation verpflichtet werden.

Eutin/Plön | Den zweiten Tag in Folge ist Plön der Kreis mit der deutschlandweit niedrigsten Inzidenz. Diese liegt laut Robert-Koch-Institut unverändert bei 36,5. Der stete Anstieg der Inzidenzen in Ostholstein ist gebremst, aber die Zahl der Menschen in Quarantäne hat die 1000 überschritten. Weiterlesen: Die Meldung von Montag In Ostholstein gab es binnen 24 Stund...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.