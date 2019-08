Umstrittenes Bauprojekt in Plön : Krabbe-Projekt geht in neue Runde

Der Plöner Ausschuss für Stadtentwicklung hat Mitttwochabend (14. August) einen Bebauungsplan auf der Tagesordnung.

von Achim Krauskopf

13. August 2019, 14:19 Uhr

Plön | Der Bau von 18 Wohnungen auf den Grundstücken Krabbe 2 und 3 steht heute Abend wieder auf der Tagesordnung des Plöner Ausschusses für Stadtentwicklung und Planung (18.30 Uhr in der Tourist-Info). Vor drei Wochen hatte der Ausschuss mehrheitlich beschlossen, dass für das Projekt der Schwentine-Haus Wohnungsbaugesellschaft aus Schwentinental ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt werden soll. Der Aufstellungsbeschluss steht heute auf der Tagesordnung.

Die Freie Wählergemeinschaft (FWG) hat eine Überplanung der gesamten Altstadt gefordert. Und Dr. Ulrich Fehlberg, der über 130 Unterschriften gegen eine Bebauung in diesen Dimensionen gesammelt hatte, übt massive Kritik an dem Vorgehen in Rathaus und Ratsversammlung. Offensichtlich würden Bedenken und Anregungen von Bürgern nicht ernst genommen.

Fehlberg führt im Gespräch mit dem OHA an, dass – wie ausführlich berichtet – vom Kreis eine Bauvoranfrage der Wohnungsbaugesellschaft abgelehnt worden war. Trotzdem gebe es nun über einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan den Versuch, die massive Planung durchzusetzen. Kern der Kritik Fehlbergs, der selbst früher Ratsherr der CDU war: In dem gültigen Bauleitplan der Stadt seien Geschoss- und Grundflächenzahlen enthalten, die eine Zweigeschossigkeit festlegten. Die neuen Baupläne enthielten vier Geschosse, neben zwei Vollgeschossen ein Garagengeschoss und ein Dachgeschoss. Baurechtlich korrekt sei von zwei Vollgeschossen die Rede, in Wirklichkeit aber werde die alte Bebauung in Form von drei kleinen Häusern durch einen massiven Block von 40 Meter Länge sowie jeweils 18 Meter Höhe und Breite ersetzt. Zudem sei noch ein weiteres Gebäude im rückwärtigen Bereich geplant.

Fehlberg hat immer wieder betont, dass er nicht generell gegen Neubauten in der Krabbe sei, aber sie müssten von den Dimensionen diesem sensiblen Bereich der Altstadt angepasst sein. Moritz Prange, Geschäftsführer der Schwentinehaus Wohnungsbaugesellschaft, hatte im Gespräch mit dem OHA deutlich gemacht, dass sich an der Krabbe die Investitionen bei weniger als 15 Wohnungen nicht lohnen würden.

In der Verwaltungsvorlage für die Aufstellung eines Bebauunsplanes heißt es, dass es Ziel sei, „unter Berücksichtigung der Sicherung der besonderen städtebaulichen Qualität des Gebietes die Schaffung planungsrechtlicher Voraussetzungen für die geplante Errichtung neuer Wohneinheiten, die zur anteiligen Deckung des in der Stadt Plön vorherrschenden dringenden Wohnraumbedarfes beitragen sollen,“ zu erreichen.

Die Aufstellung eines Bebauungsplanes fordern auch Ulrich Fehlberg und der Ratsherr Dr. Detlef Erdtmann (FWG), allerdings nicht nur für den begrenzten Bereich der zwei Grundstücke, sondern für den gesamten Kannegießerberg, die Krabbe und den Strohberg. Dieser Antrag steht heute Abend ebenfalls auf der Tagesordnung.

Dr. Erdtmann regt nicht nur einen Bebauungsplan für den ganzen Stadtteil, sondern auch eine Veränderungssperre an, damit die Planungen in Ruhe erfolgen könnten. In der Vergangenheit sei in dem Bereich „eine städtebauliche Unordnung“ entstanden. Um Ordnung herzustellen und auch mögliche andere Vorhaben im Hinterlandbereich zu regeln, die auch den Vorstellungen der Stadt Plön entsprächen, sollte ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Darin könnten auch Vorstellungen der Anlieger berücksichtigt werden. Fehlberg pflichtet bei: „In einem ordentlichen Bebauungsplan für den gesamten Altstadtbereich könnte als ein städtebauliches Ziel der Erhalt des Altstadtcharakters realisiert werden.“