Malente/Kosgoda : „Kovidep“ hilft weiter in Gunasekaras Heimat

Einst lernte er in Malente, jetzt berichtet Harith Gunasekara über Aktionen für Menschen in Sri Lanka.

von Achim Krauskopf

03. April 2019, 15:57 Uhr

Es gibt eine Reihe von Menschen im Raum Malente, die Harith Gunasekara und seine Frau Ingeborg kennen: Gunasekara hatte im Kneippheilbad eine Ausbildung als Molkereifachmann gemacht und in dieser Zeit Ingeborg Christiansen kennengelernt und geheiratet. Während das Paar 1975 ins niedersächsische Zeven gezogen ist, hielt es Kontakt zu Menschen in Ostholstein, unter denen auch Mitglieder des 1989 gegründeten Vereines Kovidep sind. Der Name des gemeinnützigen Vereines steht für „Kosgoda Village Development Projekt“, er leistet Entwicklungshilfe in Gunasekaras Heimat Sri Lanka.

Der Verein habe seine Arbeit in den vergangenen Jahren fortgesetzt, berichtet Gunasekara, ein 2004 von Kovidep gegründeter Kindergarten sei inzwischen in ein neues Gebäude auf einem Tempelgelände umgezogen. Die Eltern der betreuten 42 Kinder kämen für einige Kosten auf, darunter die Gehälter für zwei Erzieherinnen. Der Verein leiste Unterstützung in Form von Unterrichtsmaterial und Spielsachen, aber auch Wasserfilter, Kochplatte, Töpfe, Besen und Musikgeräte.

Gunasekara berichtet: „Es gibt jeden Tag eine warme Mahlzeit, die mit der Hilfe der Mütter immer frisch zubereitet wird. Für 2019 haben wir während unseres Aufenthaltes in Sri Lanka in November und Dezember 2018 alle notwendigen Anschaffungen geplant und eingekauft. Die neuen Schuluniformen sind auch schon bestellt.“

Für Familien im Dorf sei natürlich ein Einkommen wichtig. Der Tourismus sei bis Kosgoda vorgedrungen, das ermögliche Einnahmen durch Taxifahrten mit einem motorisierten Dreirad. Einem Familienvater habe Kovidep die Anzahlung für ein Dreirad gegeben, mit seinem Verdienst könne er einen Bankkredit für den Restbetrag bezahlen und darüber hinaus den Lebensunterhalt der Familie sichern.

Eine andere Familie sei mit Materialen für die Fertigung von Batiktüchern unterstützt worden. Außerdem seien älteren Bewohnern von Kosgoda Ayurvedische Medikamente bereit gestellt worden, mit denen auf traditionelle Weise die Gesundheit unterstützt werde.





Infos über den Verein: Harith Gunasekara, Tel.04281/5834, Kovidep e.V. Konto: DE50 2416 1594 5138 2229 00 (Zeverner Volksbank)